Molmo è assoluto e idealizzato il suo Comicity: il video

Comicity è il secondo brano che ho scritto come MolMo, il primo progetto musicale che affronto come solista. Ricorderò sempre il giorno in cui ricevetti in regalo da mia moglie Eleonora, una tastierina usb AKAI con cui cominciai a sperimentare le prime linee di tastiera senza avere né alcuna esperienza di pianoforte né tantomeno di synth. Grazie a questo strumentino ed un minimo di abilità in home recording “tirai giù” la linea melodica che fa da intro al pezzo. Quando lo portai in studio a Mattia Cominotto (Greenfog - Genova) decidemmo immediatamente di partire con il progetto che al tempo era costituito da un unico brano (Lovin’ Stars, uscito a Novembre del 2020).



Comicity è una composizione a cui sono molto affezionato perché non è un brano convenzionale costituito dalla solita struttura strofa-strofa-ritornello, strofa-ritornello ma un unico lungo verso che fluisce dritto al cuore. Ed il cuore è anche il protagonista di questa canzone, perché il brano parla di relazione, di passione, d’amore. Amore inteso in senso assoluto, idealizzato: qui non cadiamo nella solita relazione a due uomo-donna semplicemente perché non se ne parla: ed è proprio qui a Comicity (Genova), una città talmente contraddittoria da risultare spesso comica, una citta schiva, sospettosa dello straniero e dello strano, che l’amore finalmente può e deve essere possibile, lecito, permesso tra chiunque. Si parla di paure, di barriere invisibili, quelle che si potrebbero percepire in alcuni contesti, in certi periodi della vita, od in particolari luoghi. Devo ringraziare per il testo sublime due care amiche nonché autrici di questa canzone, Jessica de Pascale ed Elena Hobart, fondamentali per il decollo di tutto questo progetto.



Il video di Comicity doveva appunto descrivere questo sentimento fortissimo, potentissimo, e meraviglioso. Dovevo però riuscire a trasmettere questi contenuti uscendo dalla stereotipata storiella amorosa adolescenziale, un po’ per il già visto, ma anche per calare il video nell’attuale. Ho voluto e cercato la collaborazione di un regista che capisse questo tema e che lo trasformasse in immagini ed in una storia. Ho trovato i Brendon Lainez la figura che stavo cercando. È entrato dentro al mood di Comicity immediatamente proponedomi uno storyboard che ho approvato senza apporre alcuna modifica od obiezione. Essendo Molmo un progetto di produzione musicale non sono voluto apparire come protagonista così abbiamo scelto due attrici giovani, Fanny Escobar e Irene Della Casa che hanno interpretato due giovani ragazze travolte da una tempesta di sentimenti. Le si vede all’inizio del video piangere come potrebbero piangere tutti gli innamorati del mondo, un piangere che però è volutamente lasciato li in sospeso per ogni possibile interpretazione. Le si vede vivere la città, girare in metropolitana, visitare un caro defunto insieme, perdersi nell’oscurità di un bosco illuminate solo dal colore rosso della passione che le avvolge. Il finale è tutto da interpretare, non voglio assolutamente sbilanciarmi per lasciare libera la fantasia dello spettatore, io una mia idea ce l’ho ma la tengo qui per me...

Un ringraziamento speciale a mia figlia Sofia, indispensabile musa della mia vita.