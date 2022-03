Machine Gun Kelly in concerto a Milano: la data è il 27 settembre

Dopo tre anni torna in Italia per un’unica tappa del suo “Mainstream Sellout Tour” l’artista statunitense Machine Gun Kelly il 27 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano. Un vero e proprio evento di musica e divertimento che vedrà alternarsi sul palco, oltre alla superstar, due special guests: iann dior e 44 Phantom. Machine Gun Kelly ha annunciato oggi il suo “Mainstream Sellout Tour” in partenza il prossimo giugno: 52 tappe che andranno a toccare il Nord America e l'Europa con un incredibile roster di ospiti speciali.



Il 25 marzo uscirà il sesto album in studio di Machine Gun Kelly “Mainstream Sellout” (Bad Boy/Interscope Records), in cui sono presenti diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior. Il progetto è stato anticipato dai singoli “emo girl” feat. WILLOW – una collaborazione di successo che trascende i generi musicali (ha già raggiunto oltre 40 milioni di stream, già nella Top 25 della Billboard Alternative Airplay Chart e virale sulla piattaforma di TikTok) – e da "ay!" in collaborazione con la leggenda del rap Lil’ Wayne (11 milioni di stream solo nella prima settimana). Il 17 marzo è inoltre uscito il nuovo singolo “Maybe” in collaborazione con i Bring Me The Horizon e Travis Barker.

MGK è uno degli artisti più eclettici del panorama musicale mondiale odierno. Partito da Cleveland, è diventato una superstar globale sia per la sua carriera nella musica, prima come rapper poi come artista fuori dalle categorie di genere, sia in qualità di attore (ha recitato in diversi film di successo). Il suo ultimo album, “Tickets to My Downfall” (certificato ORO in Italia), è uscito a settembre 2020 e ha raggiunto la #1 nella classifica statunitense Billboard 200, segnando la svolta definitiva per MGK verso il pop punk. “Tickets to My Downfall”, inoltre, è stato incoronato negli USA come miglior album rock del 2020 e del 2021, vendendo oltre 2,5 milioni di copie e accumulando oltre 3,6 miliardi di stream. L’album, che raccoglie le hit come "bloody valentine" e "my ex's best friend”, ha inoltre regalato a MGK diversi premi agli MTV VMA, agli iHEART e ai Billboard Awards. Nel 2020 si è esibito con una strepitosa performance a Times Square durante la notte di Capodanno in una piazza deserta, rimasta però iconica.



Ad aprire il concerto di MGK, oltre a 44 Phantom, ci sarà Iann dior, a soli 19 anni, con il suo talento versatile riesce a mixare il genere del rapper con l’alternative, pop, rap, dance fino alla musica elettronica, diventando una vera e propria energia da non sottovalutare nella musica pop di oggi. Con il singolo “Mood”, pubblicato dal rapper 24KGoldn in collaborazione con il giovane artista statunitense, si è posizionato alla #1 della Billboard Hot 100 per 33 settimane nella Top 10 ed è attualmente certificato 4x platino. Si aggiungono ai riconoscimenti del rapper due nomination ai VMA come “Song of the Year” e “Best Collaboration”, quattro singoli certificati oro dalla RIAA. Di recente ha spopolato e conquistato l’Italia con il singolo “let you”, tuttora tra i più programmati dalle radio del nostro Paese.



I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club presale: dalle ore 10 di martedì 22 marzo fino a giovedì 24 alle ore 22. Per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 23 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 25 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

