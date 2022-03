Dopo svariati tour, una intesa attività in ambito lirico sinfonico in Italia e all’estero e il disco solista Alla Porta dei Sogni, questo cantautore torinese torna con un singolo intitolato che anticipa l'album; il brano affronta il delicato tema degli ipovedenti e racconta la condizione dei non vedenti come diversità e non come handicap. L'artista ha creato una speciale playlist per Sky Tg24

Limpidi pensieri - Patty Pravo

Una voce al top della forma in una interpretazione ineguagliabile. Un brano da ascoltare ad occhi chiusi lasciandosi portare in limpidi pensieri negli abbellimenti della melodia.



Un milione di cose da dirti - Ermal Meta

Un milione cose da dirti e non dire niente, lasciare passi attraverso altri canali che non siano le parole.

Summer '68 - Pink Floyd

Un viaggio di ritorno da Milano da un concerto tanti anni fa con questa canzone in autoradio. Inverno, nebbia a banchi improvvisi, di colpo vedere nulla come essere ad occhi chiusi. Il cofano della Fiat 131 che non stava chiuso e Richard Wright che cantava dell'estate così lontana a venire.



Sulle rive di Morfeo - Carmen Consoli

Chiudere gli occhi prima di prendere sonno e trovarsi sulle rive di Morfeo sapendo che prima dell'alba potrebbero sorprenderci, una canzone meravigliosa tratta dal disco che preferisco di Carmen Consoli.

Non ho occhi - Giovanni Battaglino

Canzone scritta pensando a chi sta ad occhi chiusi sempre. I non vedenti che vedono diversamente e conservano tutto quello che noi bruciamo mentre guardiamo

Pyramid song - Radiohead

Basta l'ingresso della batteria per portare questa canzone nel novero dei capolavori. Ad occhi chiusi si può andare molto lontano ascoltando questo pezzo, oltre l'immaginabile.

Mia cara Ines - Solutumana

"Tra poco dormirai, tra poco sognerai chissà...ora la notte batte al vetro opaco, il buio sale su per la finestra, il buio scende su tappeti d'orchestra..."

One of these things first - Nick Drake

Le canzoni di Nick Drake sono fatte per essere ascoltate ad occhi chiusi, per sentire il soffio nella sua voce che passa nella mente, lascia una traccia e non esce mai più

L'illogica allegria - Malecorde

Anni fa incisi questa cover di Giorgio Gaber con il mio gruppo Malecorde.

Una canzone splendida, l'allegria è sempre illogica e qui sta la sua grandezza. C'è sempre una qualche tragedia che ci fa vergognare di essere allegri ma lasciamo comunque volentieri il nostro cuore incollato al finestrino alle prime luci dell'alba quando la gente dorme col suo normale malumore.

Sorprendimi - Stadio

Pensando a questa canzone mi sono reso conto che quello che ci aspettiamo dalla vita e dalle persone spesso è che ci sorprendano. Non è giusto, bisognerebbe sorprendersi di essere vivi ogni giorno senza altro aggiungere ma siamo fatti così, abbiamo bisogno di emozioni inaspettate.