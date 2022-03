Marco Mengoni in concerto: annunciata la data zero del tour a Codroipo

In attesa dei due live eccezionali allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno e allo Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno, viene annunciata la data zero del nuovo tour di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi. Il cantautore si esibirà live con un concerto in anteprima il 14 giugno 2022 nel meraviglioso Parco di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine. Marco Mengoni decide di inaugurare il ritorno ai concerti dal vivo presso il Parco storico di Villa Manin, un “eden” verde immerso tra scenografici monumenti e la natura incontaminata della vasta campagna friulana, un omaggio alla bellezza della natura e del patrimonio artistico del nostro Paese.

Mengoni si prepara a regalare una performance speciale nel segno della ripartenza, della libertà e della voglia di muoversi con il desiderio di riprendersi i propri spazi nel futuro.



Uscito lo scorso 3 dicembre, Materia (Terra) è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni per Epic Records Italy / Sony Music Italy (certificato disco di platino) con cui il cantautore ha conquistato il 60° platino della sua carriera. L’album contiene i singoli Mi fiderò feat. Madame, certificato disco d’oro, Cambia un uomo (disco d’oro) e Ma stasera (doppio disco di platino), con cui Marco Mengoni è l’artista italiano più trasmesso in radio nel 2021 con all’attivo 1 miliardo e mezzo di streaming.



Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: questi saranno i primi concerti negli Stadi di Marco Mengoni, organizzati e prodotti da Live Nation e per cui sono già stati venduti oltre 60mila biglietti. I biglietti per la data zero saranno disponibili dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 11 marzo, sul sito www.livenation.it e la vendita attiva sulle piattaforme www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni sul tour consultare la pagina livenation.it/marconeglistadi.

Radio Italia è la radio partner del tour.