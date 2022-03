Ucraina, il compositore Evgeny Khmara suona per gli sfollati a Leopoli

Evgeny Khmara, le sue parole

“La musica è la mia arma e salverà il mondo”, ha detto Evgeny Khmara, come riportato dal Fatto Quotidiano, che lo ha intervistato. Il compositore ha deciso di suonare per gli sfollati nel giorno del suo 34esimo compleanno, il 10 marzo. “All’alba del 24 febbraio scorso sono stato svegliato da un boato, era l’inizio dell’attacco militare – ha raccontato al Fatto - Ho raccolto i miei due bambini piccoli e con mia moglie abbiamo provato a scappare, ma le esplosioni erano in corso per cui siamo tornati indietro. Ho visto con i miei occhi gli aerei russi con le sigle KA52. Per tre giorni ci siamo nascosti nei sotterranei e poi il 26 febbraio siamo riusciti a fuggire per arrivare fino a L’viv”. Intanto nella città più a occidente dell’Ucraina sono arrivati migliaia di sfollati. “Ogni giorno faccio concerti per loro, sia online che andando nei siti dove le persone sono accolte, nelle chiese, nelle scuole e così via”, ha dichiarato Khmara, ringraziando poi l'Italia per l'aiuto. “Cari italiani, stateci vicino. Dovete sapere la verità su cosa sta facendo la Russia nei confronti della nostra gente. Grazie per l’aiuto, è importante per noi”.