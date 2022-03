Gianni Morandi premiato a Bologna con il Nettuno d'Oro

Le parole di ringraziamento di Morandi

“Devo molto a Bologna – ha detto Morandi –. È da qui che è partito il mio viaggio. Qui ci sono le mie radici e il mio cuore”. "E' un onore per me – ha affermato ancora il cantante conversando coi giornalisti a margine della cerimonia -, certo, in questo momento è difficile dimenticare quello che stiamo vivendo. Quando il sindaco me lo ha detto un mese fa non avremmo mai immaginato che ci sarebbe stata la guerra in una giornata come questa. C’è stata la pandemia, siamo ancora in un momento di difficoltà, però riconosco questo come un gesto affettuoso da parte della mia città, che ho sempre amato".