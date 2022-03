Ciao a tutti, siamo i Sacromud, e stiamo cercando di dar voce e suono a quello che è radicato sotto il mainstream ma sopra l’underground, quello che abbiamo chiamato overground blues! Appoggiamo il Sacro Fango dell’oggi sul Blues & Dintorni di Maurizio Pugno, chitarrista, ideatore, compositore, arrangiatore e produttore della formazione. Completare la traiettoria tracciata da lui, in oltre 35 anni di attività, si è trasformata nel nostro percorso originale.



Il blues è stato il sale con cui ho condito il mio percorso musicale non solo di

musicista ma direi soprattutto di appassionato. Sacromud, è quello che definisco altresì una fionda emotiva più che una band; ha trasformato il mio percorso in una sintesi sperimentale che prova ancora a mettermi in discussione. Una ricerca a volte ostica, con la quale fare i conti ma dalla quale trarre spunti, un rompere gli oggetti per dare anima alla materia.



La sostenibilità, di ogni tipo, è il messaggio subliminale conficcato sotto la pelle delle nostra musica! Siamo fermamente convinti che nella cultura popolare ci sia un continuo manifestarsi di spiriti vagabondi in cerca di preghiere laiche che ritmano il rumore dei loro stessi passi. I valori della tradizione sono ripresi e verificati da altri contemporanei, così come da nuovi atti di creatività e quindi sostituiti quando si dimostrano superati. Con The Hider & The Seeker, il nostro primo singolo, puntiamo il radar verso tutto questo, ma è solo una delle tante interferenze sonore che parlano di esodi, etnie, anime, diversità, alberi, caroselli, vita, colori e traghetti. E’ un brano con il quale proviamo a dare una risposta a coloro che si lasciano sedurre dalla tradizione che alimenta di giorno in giorno tutte le contraddizioni della contemporaneità. Una vera e propria fabbrica di suggestioni trasposti in quella che possiamo definire ballata contemporanea, suonata per intero nel nuovo album in uscita ad aprile!



The Hider & The Seeker racconta di come due corpi possano cercarsi senza trovarsi e di come il vento del desiderio, possa trasformarsi nell’unica potenziale divinità laica a cui rivolgersi per far avverare questo ritrovamento erotico e mistico. Il videoclip è stato realizzato giocando su alcuni messaggi trasversali alla canzone stessa; sul

cercarsi, sul nascondino ma anche su alcune simbologie tipiche di Sacromud. Un esperimento visual generato politicamente in un formato da smartphone: cercare ed

immaginare cosa c’è fuori da quelle inquadrature, cosi strette, a tratti soffocanti ed obbligate Sacromud è una produzione Labilia srl, la nostra casa, con la quale abbiamo costruito anche il nostro live; un'unica suite musicale dentro alla quale si muove la narrazione stessa oltre che il soul, la roots music, il blues, il rock, il pop, e il R&B, frullati assieme ai suoni delle contraddizioni contemporanee. Cinque musicisti, cinque modi di vedere e sentire la musica, ma tutti proiettati al raggiungimento

di una performance pensata come un vero e proprio movimento musicale! Si prende fiato all’inizio e si espira tutto fuori, lentamente… come nella vita! Buona visione e buon ascolto!