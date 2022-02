Paky, si presenta con Salvatore e racconta il suo mondo scuro

Salvatore è l’album di debutto di Paky disponibile da venerdì 11 marzo su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records/Universal Music Italia. E’ possibile pre-salvare e pre-ordinare il disco QUI. Dopo lo straordinario successo dei singoli Blauer – che ha totalizzato oltre 6.3 milioni di stream e oltre 2.5 milioni di view - e Mama I’m a Criminal – il cui video ha debuttato al #1 in tendenze su YouTube e al #3 della Top 50 di Spotify Italia con oltre 1 milione di stream in soli tre giorni - Paky annuncia il suo primo album ufficiale, uno dei progetti più attesi dalla scena negli ultimi anni.



Una crescita inarrestabile, quella dell’artista di Rozzano, costellata da singoli diventati veri e proprio manifesti nell’immaginario collettivo e collaborazioni con i più grandi del panorama urban nazionale, tra questi Marracash, Guè, Sfera Ebbasta, brani che hanno colpito pubblico e critica per la scrittura e per l’estetica assolutamente inedite. Graffiante, emotiva, scura, la voce di Paky è l’icona contemporanea di un nuovo mondo.