IN TRENO

The Tracks of my Tears di Smokey Robinson: molto commovente da sentire.



Narcotic dei Liquido: l’ho risentita in un locale dove stavo cenando con la mia ragazza e ho deciso di usarla quasi come colonna sonora dello spettacolo. Mi ricorda un bel momento con lei, anche se non se n’è accorta e non lo sa.

QUANDO SCENDO DAL TRENO

Gimme That Nutt di Eazy E: canzone volgarissima ma simpatica, mi fa sentire super figo!

IN ALBERGO MENTRE MI FACCIO LA BARBA

At the Door degli The Strokes: probabilmente questa la canzone più importante della selezione, è effettivamente un momento in cui mi concentro molto.

PRIMA DI SALIRE SUL PALCO

Se bruciasse la città di Massimo Ranieri: canzone pazzesca, Ranieri eroico, arrangiamento incredibile (Ranieri performer unico, cerco così di recuperare un po’ della sua energia).



Runaround Sue di Dion & The Belmonts: è una canzone che piace molto a me e ai miei amici, mi fa pensare a loro.



Parachute di Paul Kalkbrenner: me l’ha passata mio fratello, mi fa sempre pensare a lui e mi rilassa perché è la persona con cui rido di più.

IL GIORNO DOPO LO SPETTACOLO

Halo di Beyoncé: pezzo troppo bello anche solo per stare a parlarne.





Alive (tutto l’album) dei Daft Punk: camminando per la città il mattino dopo, è stupendo da risentire.



Come Back to What you Know degli Embrace: pop rock anni 90 in purezza. Quando parte questa nella mia playlist, il giorno dopo lo spettacolo, vuol dire che è finito il viaggio e si può pensare alla prossima serata.