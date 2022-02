La musica riparte, Möly racconta il suo ritorno sul palco

Alcuni giovani artisti, della squadra di Petricore, hanno animato con la loro musica il palco dell'Arci Tambourine di Seregno. La giovane artista brianzola, per altro il suo singolo Tostapane è tra i 10 migliori di gennaio secondo una nostra selezione e il suo nome tra quelli da tenere sotto osservazione nel 2022, ci parla del bello di ritrovarsi on stage Condividi

Venerdì 18 febbraio, mi sveglio a una certa (e non senza qualche difficoltà) sul comodo divano dei petricore headquarters a Montevecchia, reduce da una lunga giornata e serata di prove. Tra me e Nicole Bullet, mia compare e principessina synth-pop, abbiamo provato fino alle dieci emmezza di sera. La coda noise del mio ultimo pezzo era diventata poi un dj set techno improvvisato tra il mio produttore Matteo Brioschi, il nostro mixing engineer Thomas Calvi, e il nostro assistente, Matteo Quadraruopolo. La sorte poi ci ha portati a cenare in un improbabile locale del meratese dove, per la gioia delle nostre orecchie già stanche, si stava svolgendo una surreale serata di balli latino americani a un volume allucinante. Diciamo che sono fresca come una rosa.

approfondimento "Singolarmente", i 10 singoli di gennaio da non perdere Dopo i dovuti preparativi la squad parte alla volta di Seregno con tre Flight case colmi di strumentazione. Giunti tra le accoglienti mura dell'Arci Tambourine, i ragazzi cablano, noi facciamo il soundcheck, non ho ancora tra le mani un drinkino ma i Bohème (magica band dreampop conosciuta a un workshop al Miami con Federico Dragogna) sono così gentili da condividere con me le loro focaccine. La loro cantante, Chiara Ruga, è un amore e le propongo subito di formare un trio hyperpop con me e Nicole, sarebbe troppo incre. Cominciano ad arrivare i* ragazz* di rete Brianza pride, che già mi avevano invitata a cantare per il concerto del pride quest'estate, e con cui collaboriamo spesso. Con loro arriva anche la Dani aovvero Daniela Bonanomi, bella come il sole, che ha organizzato con noi questa serata e che è il mio braccio destro ormai da due anni. Litighiamo con un paio di cerniere a lampo, mi si smagliano immediatamente i collant, chiacchiero un po' con gli altri artisti e finalmente la situa inizia.





Nicole Bullet