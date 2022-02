La passione dentro al letto ma fuori le botte, in una spirale senza uscita che ti inghiotte, dove non ti senti compresa da nessuno e hai paura a chiedere aiuto. Mi sono concentrata anche sull’aspetto relativo ai disturbi mentali che molto spesso non vengono trattati in modo adeguato...È una protesta anche contro alcuni medici di base dalle facili prescrizioni che tendono a non inviare i pazienti agli opportuni specialisti. Mi batto sempre di più per l’introduzione in tutte le scuole dell’insegnamento della terapia cognitivo comportamentale al fine di poter crescere sani anche mentalmente con una diminuzione dell’80 per cent di alcune condizioni quali ansia e depressione.

Una storia tormentata è fatta di molti up & down fortissimi, si sa. Sensazioni strazianti in contrapposizione con l’amore folle.

Ricordo le notti a piangere, valige in strada, motel, liti senza fine, dormire in auto, bere e annientarsi reciprocamente.

approfondimento

Misstake è una Diva matura e consapevole che rivendica la libertà

La canzone poi tocca le note profonde dell’autostima e dell’amor proprio. Io valgo! Tu vali al 100 per 100 anche senza un uomo al tuo fianco e non devi sentirti meno se scegli di non sposarti, se scegli di non avere figli, se scegli di abortire o se scegli di adottare. Il concetto della libertà rientra sempre e comunque in ogni mia composizione, libertà di scelta, libertà di amare, libertà di scopare e non farmi più vedere, libertà di sposarmi, libera e liberi di essere noi stessi autenticamente al 100% dissociandoci da ogni forma di giudizio.



Quando tutti noi riusciremo a eliminare totalmente ogni forma di giudizio allora potremmo definirci liberi veramente. Questo brano lo definisco un’esperienza perché, se ascoltato nel giusto, modo riuscirà a risvegliare in voi sensazioni che pensavate di avere soppresso. Chiudete gli occhi e immaginate, immergetevi per due minuti in un mondo parallelo nella quale siete i protagonisti. Ogni mia canzone è scritta utilizzando delle frequenze benefiche che vanno a lavorare sulla riduzione dello stress e dell’ansia andando ad aumentare lievemente i livelli di serotonina (come dopo una bella corsa o come dopo del buon sesso per intenderci).



Quando sarà possibile esibirsi, mi piacerebbe portare qualcosa di diverso sul palco come dicevo prima una vera e propria “esperienza”. Immagino tutti gli ascoltatori in una Silent Room con delle cuffie con gli occhi chiusi che danzano e si lasciano andare totalmente tornando a casa diversi sicuramente rilassati e con qualcosa da eaccontare.