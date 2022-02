Darin, record di ascolti col singolo della ripartenza Can't Stay Away

Con oltre 400 milioni di stream su Spotify, 30 dischi d’oro e di platino, e Grammy Awards svedesi, Darin (con ben sette album all’attivo) è l’artista Pop maschile di maggior successo in Scandinavia e ora sta conquistando anche il nostro Paese con il nuovo singolo Can't Stay Away: "Voglio che la gente dimentichi -commenta l'artista-anche per un solo momento, ogni cosa della propria vita, e che per quel fugace momento la musica prenda il sopravvento. Gettare via la pesantezza della negatività, e lasciare che la positività fluisca liberamente nelle vene: spero che la mia musica possa rivelare a tutti la proverbiale luce alla fine del tunnel. Magari, una luce da discoteca".



Can't Stay Away è stato scritto insieme a Jamie Hartman (Calvin Harris, Kygo, Lewis Capaldi) e prodotto da Burns (Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande), ed è una canzone fatta su misura per un mondo che sta riemergendo da un periodo tumultuoso. Il modo migliore per dimenticare un periodo cupo? Ballarci sopra sembra risponderci Darin.