Angela Iris, con Calma vince ogni sua paura: il video

Sono Angela Iris, sono una cantautrice e vivo fisicamente nel vostro mondo, ma la mia mente è prigioniera di una sottile follia che spesso mi porta a costruire nella mia testa dei mondi diversi, talvolta fantastici, talvolta paurosi, da cui nascono le mie canzoni e le mie poesie. Non sopporto gli schemi, la consuetudine, la banalità della routine di molte persone e per questo, forse, spesso non mi sento compresa dagli altri. E allora scrivo, scrivo per esprimere la mia mente e raccontare i miei pensieri più intimi. Scrivo musica da quando avevo 11 anni e la mia vita è scandita dalle canzoni

che compongo.



Qualche anno fa, ho pubblicato il mio primo EP, Un Bel Guaio, una raccolta di canzoni molto legate alla mia adolescenza e alle esperienze vissute in quel periodo. Poi è arrivata la pandemia, il mio pensiero e la mia musica sono diventati molto più introspettivi, ho avuto del tempo per cercare di scavare nella mia psiche e nelle sue fragilità. Così ho iniziato a scrivere le canzoni che ora fanno parte del mio nuovo progetto musicale, un progetto che ha preso vita grazie anche alle produzioni di

Plastica, mia amica e bravissima produttrice, che è stata immediatamente in grado di interpretare al meglio la direzione musicale e l'intenzione che volevo dare ai miei brani. Di questa nuova via, sono già uscite due canzoni, Baileys, che tratta di uno stato di rimorso per un errore commesso che ho vissuto per un periodo, e Acquario, uno sfogo volto alla ribellione verso un sistema che tende sempre a privilegiare l'aspetto, la prima impressione, senza mai provare a superarla e a scavare un po' nella psiche di chi abbiamo di fronte.



Calma fa parte di questo progetto. E' la soluzione che ho trovato per superare le mie difficoltà psicologiche. Ho scritto questa canzone un pomeriggio di inizio estate 2020. Ero tormentata per uno stato mentale di difficoltà, ero preoccupata perchè non stavo bene emotivamente. Mi sono messa al piano e, senza accorgermene, come mossa dalla disperazione, dal bisogno d'aiuto, da una urgenza imminente, ho scritto queste parole: “Io ho mille paure che in punta di piedi mi ronzano in testa”. La mia vita continuamente stravolta, la pandemia appena iniziata, la musica e i concerti che si erano fermati, effettivamente le mie paure erano tante. Poi ho pensato: “Angi, mantieni la calma, vedrai che, circondandoti del'affetto delle persone che ti vogliono bene, tutto passerà, qualsiasi cosa accada”. Così è nato Calma. Ora è il mio mantra personale, la soluzione che mi propongo per tutti problemi che la mia mente mi pone, nella sua incantevole follia.



L'idea alla base del video di questo brano era quella di provare a mostrare all'esterno le sfaccettature della mia anima. Essa si scompone, si separa, viaggia e si reincontra. Tutta questa inquietudine è bilanciata dalla calma, rappresentata dai colori e dai movimenti lenti. Abbiamo deciso di girare il video in casa, perché è dove è nata la canzone. La casa è il mio posto sicuro, è il luogo che ritroverò sempre quando imboccherò strade difficili e pericolose. E' dove posso ritrovare la calma.