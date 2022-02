Nicki Minaj pubblica a sorpresa un nuovo singolo, Bussin feat. Lil Ba

A solo una settimana di distanza dall’uscita del singolo Do We Have a Problem?, Nicki Minaj pubblicai il secondo capitolo della collaborazione con Lil Baby Bussin. Il singolo parte subito uptempo con un ritmo fortemente candenzato sopra al quale la voce di Nicki Minaj e il flow di Lil Baby si intervallano e intersecano senza fatica, in un botta e risposta coordinato alla perfezione.



Per celebrare l’uscita di Do we Have a Problem?, primo singolo che ha visto la regina del rap e dell’Hip Hop riconquistare le scene, Nicki ha dipinto di rosa la Crypto.com Arena durante la partita dei Los Angeles Clippers, regalando ai fan presenti un primo ascolto inedito del nuovo singolo. La mascotte della squadra ha accolto l’artista con un’esibizione su Super Bass. In occasione dell’uscita, la rapper è stata anche ospite del The Late Late Show con James Corden. Do We Have a Problem? e Bussin feat. Lil Baby sono solo una piccola anticipazione di quello che sarà il 2022 di Nicki Minaj.