Anche in Italia si può tornare a ballare: riaprono le discoteche

Da venerdì 11 febbraio 2022 anche le discoteche italiane possono tornare a fare quello per le quale sono nate: ballare e far ballare il proprio pubblico. L’ordinanza del Ministero della Salute che inibiva “attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati" è scaduta e non è stata fortunatamente prorogata. I locali italiani non si sono fatti trovare impreparati e da questo week-end ripartono con le loro programmazioni, fiduciosi che questa ripartenza sia quella definitiva, per un settore che, va sempre ricordato, è stato il primo a chiudere e l’ultimo a riaprire in questi due anni condizionati dalla pandemia.



Qualche appuntamento da segnarsi in calendario? All’Amnesia Milano si riparte sabato 12 febbraio con i Mathame e Brina Knauss, mentre sabato 19 arriverà un indiscusso fuoriclasse dell’elettronica, Richie Hawtin (nella foto d’apertura la sua performance al Social Music City sempre a Milano), seguito a ruota sabato 26 da un altro big amatissimo in Italia, Luciano. Sempre a Milano il Volt riparte con Stephan Jonk (venerdì 11) e Jenia Tarsol (sabato 12), così come chi vuole provare le atmosfere dei dinner show ispirati al cabaret parigino, il Red Room propone ogni giovedì Sexy Cabaret e ogni venerdì Red Circus, mentre il Plastic sabato 12 riparte con Nicola Guiducci, Alex Carrara e Stefano Fontana. Emilia Romagna sempre pronta a dire la sua quando si parla di discoteche: a Bologna il Matis propone la serata urban pop Vida Loca, con il privé Mix dedicato alla house music (venerdì 11) e il dinner show Clorophilla (sabato 12), al Link Francesco Farfa e Francesco Del Garda (sabato 12). A Riccione il Peter Pan riapre con Clorophilla (venerdì 11) e Vida Loca (sabato 12); tra i suoi prossimi guest da segnare in calendario, Ralf venerdì 25. Sabato 12 al Tenax di Firenze Alex Neri, Philipp e Cole, allo Spazio 900 di Roma Nina Kraviz, sabato 19 al Cromiie di Taranto la reunion del Deejay Time. Sempre sabato 19, in calendario la riapertura del MIA Clubbing di Porto Recanati.



Infine uno sguardo all’estero, dove clubbing e festival sono già ripartiti quasi ovunque. A Barcellona doppio appuntamento con elrow sabato 20 e sabato 27: in console Andrea Oliva e Joseph Capriati. Nella vicina Svizzera il Vanilla di Riazzino (Canton Ticino) presenta Deborah De Luca (sabato 12) e Joseph Capriati (sabato 5 marzo); sempre in Svizzera da segnarsi in agenda il doppio fine settimana con il festival Caprices a Crans Montana: da venerdì 08 a domenica 10 e da venerdì 15 a domenica 17 aprile 2022 con top dj quali Luciano b2b Ricardo Villalobos e Sven Väth. A marzo si potrà scegliere tra SXM Festival a Saint Martin (dal 9 al 13), Tomorrowland Winter all’Alpe d'Huez in Francia (dal 19 al 26), l’Ultra Music Festival di Miami (dal 25 al 27) ad aprile tutti a Ibiza con l’International Music Summit dal 27 al 29 e i party Pyramid all’Amnesia (venerdì 29) e la maratona Better Togheter all’Ushuaïa e Hï con Paul Kalkbrenner, Black Coffee e Charlotte de Witte. Forse davvero il peggio è alle spalle, forse è davvero arrivato il momento di ricominciare ad organizzarsi per seguire i propri dj preferiti.