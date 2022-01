Sanremo 2022, Apple Music lo racconta con Bocelli, Cremonini e Mengoni

Apple Music celebra il Festival della canzone italiana, giunto alla sua 72esima edizione, con uno speciale interamente dedicato a Sanremo 2022: un appassionante grandangolo che accende i riflettori sullo show che più di ogni altro catalizza per un’intera settimana l'attenzione del pubblico e dei media. Lo speciale Sanremo 2022 di Apple Music si trova su apple.co/Sanremo2022.



I contenuti in primo piano includono una ricca offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music; Sanremo: brani essenziali: una carrellata di brani storici della rassegna amata da tutti: perché Sanremo è Sanremo; Sanremo: i vincitori, che riunisce idealmente sullo stesso palco i trionfatori delle 71 edizioni del Festival della canzone italiana; la nuovissima Sanremo: le canzoni d’amore: una selezione “tutta sentimento” per declinare il vocabolario dell’amore sanremese; Sanremo 2022: le 25 nuove canzoni in gara al 72esimo Festival di Sanremo illuminate dalle luci dell'Ariston, tra grandi ritorni e sorprendenti esordi (disponibile dal 2 febbraio).



Tre esclusive playlist “Il mio Sanremo” personalmente selezionate da grandi nomi della musica italiana, che hanno segnato la storia del Festival o ne scriveranno quest’anno un’altra bellissima pagina calcando il palco dell’Ariston in qualità di superospiti: Andrea Bocelli, Cesare Cremonini e Marco Mengoni.