Peter White mette 10 sfumature d'amore in frammenti di...Millisecondi

1. Elvis - Can’t Help Falling In Love With You

Elvis è un’icona artistica. Nel suo incredibile repertorio ci sono alcune tra le canzoni d’amore più belle della storia, come “Can’t Help Falling In Love With You”.



2. Otis Redding - I’ve Been Loving You Too Long

Un pomeriggio freddo fuori, un bicchiere di vino e luci soffuse. Questa è la canzone giusta.



3. Jacques Brel - Ne Me Quitte Pas

Jacques Brel è stato un artista unico, vario e a tratti incompreso. Con questo brano arriva dritto al cuore con il lato più sofferente dell’amore.



4. The Quarrymen - In Spite Of All The Dangers

C’è poco da aggiungere su questo gruppo musicale, se non un postillo: un viaggio ad Amburgo modificò il loro nome in “The Beatles”.



5. Alex Turner - Stuck On The Puzzle

Il cantante degli “Arctic Monkeys” ha scritto e registrato un EP acustico intitolato “Submarine”, colonna sonora dell’omonimo film. È difficile estrapolare un brano da questo splendido album, Alex Turner ha lasciato però un indizio: “Stuck On the Puzzle” è l’unica traccia che appare due volte nella tracklist (una in versione intro e l’altra extended). Sarà un segnale? Lascio anche a voi il giudizio!



6. Francesco De Gregori - Showtime

Chiunque mi conosca bene sa che De Gregori per me non conosce paragoni.

È stato difficile scegliere un solo brano, ma in “Showtime” si percepisce un’ulteriore sfumatura di Francesco De Gregori.



7. Paolo Conte - Parigi

“E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia” basta questa frase e il pianoforte iniziale per catapultarci nel meraviglioso mondo di Paolo Conte.



8. Gino Paoli - Senza Fine

“Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani”. Gino Paoli è riuscito in un’impresa per pochissimi: ha scritto una canzone d’amore eterna.



9. Rino Gaetano - A Mano A Mano

Rino Gaetano descrive in questa canzone un ossimoro caratteristico dell’amore: la sua fragile solidità che si costruisce con il tempo.



10. Jovanotti - Come Musica

Arrivato alla canzone numero 10 ho capito che fare una playlist è estremamente difficile, vorrei inserire altri 1000 brani. Ho deciso di chiudere in bellezza con Jovanotti, che parla dell’amore “Come musica, che non potrà finire mai”.