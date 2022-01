Mvrte porta la quotidianità dell'amore A un Passo dalla Luna: il video

MVRTE è la nostra storia. La storia dei nostri due differenti percorsi musicali che incontrandosi, hanno dato vita ad una fusione eclettica tra il pop classico italiano e influenze di vari generi, passando per sonorità elettroniche, dove synth e suoni analogici si uniscono a riff di chitarra elettrica ed acustica. MVRTE nasce nel 2017 quando decidiamo di trasportare la nostra amicizia anche sul piano artistico.

Già prima di tutto questo, avevamo provato a scrivere e definire un qualcosa, ma in maniera molto più sperimentale. Veniamo entrambi da realtà musicali parallele ma diverse: uno con un passato da dj, che si è sempre occupato di produzione, scrivendo brani e arrangiamenti per diversi artisti e che si è avvicinato al canto solo successivamente e in maniera naturale, l'altro nasce come chitarrista con la passione per il rock-blues che coltiva fin da piccolissimo, allargando poi i suoi orizzonti a nuovi ascolti, cominciando ad approcciarsi alla musica Pop e alla scrittura di canzoni inedite.



Riguardo al nostro nome, MVRTE non ha un vero e proprio significato di per sé, è semplicemente il nome Marte ma con una A rovesciata. Ci piaceva l’idea della semplicità del nome, particolare ma al contempo attuale, legato al periodo storico del momento in cui l'abbiamo scelto, in cui sono stati effettuati numerosi lanci alla scoperta del pianeta rosso. “A un Passo dalla Luna” è il nostro decimo singolo uscito con label Sorry Mom! e distribuito da Artist First. Registrato allo studio Media Wave di Massa Carrara, ci siamo affidati all’esperienza del fonico Mirko Mangano che da sempre riesce a farci ottenere il suono che ci contraddistingue e a dare valore aggiunto alle nostre produzioni musicali. Le nostre canzoni raccontano spaccati di vita vissuta ed esperienze personali, sogni e storie da noi immaginate ed in questo brano, raccontiamo un amore difficile e piuttosto complicato nella sua quotidianità.

Un amore che in realtà vorrebbe essere molto più naturale ed istintivo anche nel compiere quei semplici gesti come uscire fuori a cena o stare a casa sul divano per guardare un film, perdendosi uno dentro l'altro in un abbraccio. Descrive anche l'ammirazione verso la forza di una donna che esprimendo tutte le sue incertezze, e che pur non vedendo maturo il rapporto, lo accetta incondizionatamente e cerca di far ritrovare al proprio partner quell'equilibrio mancante, trasformando le sue debolezze in determinazione e consapevolezza.



La particolare location del video è stata scelta per dare un senso lunare ed astratto all'ambientazione in cui sono state effettuate le riprese, realizzate da Giuliano Cimino, moderno ed intraprendente regista spezzino. Abbiamo voluto rappresentare quel senso di forza femminile, ma anche di armonia e leggerezza, attraverso i passi di danza della giovane ballerina Francesca Grilli. La copertina del singolo è invece curata da Martina Agostini aka Collage Machine. L'unione della sensibilità artistica di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del brano è ciò che più lo caratterizza: speriamo davvero che questo lavoro sappia portare l'ascoltatore A un passo dalla Luna