Addio a Piero Parodi, morto il grande cantautore genovese

Nella sua carriera lunga 60 anni, Parodi vantava 15 album e 35 singoli. Era il padre di Max Parodi, fondatore del gruppo La Rosa Tatuata. L’artista aveva avuto delle esperienze anche in tv e al cinema. Con i Buio Pesto aveva recitato nei due film della serie Capitan Basilico, per la regia di Massimo Morini.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

IL CORDOGLIO DELLE ISTITUZIONI LOCALI

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui spiccano quelli del sindaco di Genova Marco Bucci e della pagina Facebook ufficiale del Comune. “Per oltre 50 anni ha rappresentato un indiscusso punto di riferimento della canzone genovese a livello nazionale”, ha scritto Bucci. “Ha portato il suo impegno per il patrimonio culturale dialettale anche in trasmissioni televisive a livello nazionale, contribuendo a diffondere il dialetto e la cultura genovese con passione e amore verso la città di Genova, un impegno per cui gli saremo sempre grati” si legge sulla pagina del Comune.