Ivan Francesco Ballerini legge i sentimenti in Se Sei Triste: il video

Il mio nome è Ivan Francesco Ballerini, sono un cantautore toscano. Vi presento il brano Se sei triste, tratto dal mio nuovo disco Ancora Libero, uscito a marzo del 2021, per la casa discografica Radici Music Records. Ho tratto ispirazione da una novella per bambini, novella che narra di una nonna che suggerisce a sua nipote di legare stretti i suoi capelli in modo che, la tristezza, possa restarvi intrappolata. E’ stata una folgorazione a prima lettura. La canzone è nata di getto, e sono state le parole a suggerirmi la musica. Il brano può ricordare i grandi cantautori della scuola Italiana, De Andrè con le sue novelle in particolar modo. La musica danza con le strofe, la melodia è volutamente malinconica e sta a sottolineare l'importanza dei legami familiari, in particolar modo quello tra nonni e nipoti, cosa che avevo già affrontato nel mio primo disco interamente dedicato agli Indiani d'America col brano Penne d’airone. Alla chitarra mi accompagna il bravissimo musicista Alberto Checcacci, che è anche il mio produttore artistico. Al violino il mirabile Alessandro Golini, che dipinge questa canzone tingendola di malinconia e d'amore come solo un grande musicista può fare. Il video, del bravissimo fotografo e regista Nedo Baglioni, con cui collaboro dall'uscita del mio primo album Cavallo Pazzo, è volutamente velato, per dar modo allo spettatore di volare con la fantasia. In questa danza attraverso un vetro appannato, due corpi ballano: siamo io e mia figlia Eleonora.

Sono originario di Manciano, un paese situato nell’entroterra Maremmano. Il mio interesse per il canto e la musica comincia nel 1975 all'età di 8 anni quando inizio a studiare pianoforte, lezioni che porterò avanti fino al 1978. Ma non è il pianoforte lo strumento mio prediletto, bensì la chitarra acustica, passione di cui si fa complice mio fratello maggiore Antonio.



Attualmente sto lavorando a un terzo progetto, che vedrà luce molto probabilmente a Ottobre del prossimo anno. Non voglio anticipare nulla che possa svelare i contenuti di questo nuovo disco ma posso dire che avrò l'onore e il piacere di avere al mio fianco musicisti di altissimo valore umano e tecnico: assieme all’inossidabile Alberto Checcacci, mio direttore artistico, ci sarà nuovamente lo splendido violinista Alessandro Golini, a cui si aggiungeranno i fantastici Stefano Indino alla fisarmonica, lo stupefacente Giancarlo Capo, alle chitarre acustica e classica e Silvio Trotta, al mandolino e alla chitarra battente. La voce che invece mi accompagnerà in numerosi brani, sarà quella della splendida Lisa Buralli. Una squadra di persone meravigliose con cui la vita mi ha concesso il privilegio di poter lavorare. Alla macchina da presa, in veste di fotografo e regista l'insostituibile Nedo Baglioni. Cosa chiedere di meglio. Buon 2022 di cuore a tutti gli amici.