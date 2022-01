Red Canzian, l'ex Pooh in ospedale per un'infezione

Red Canzian, ex dei Pooh, è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia).