Jay Wheeler è il primo artista protagonista di Up Next nel 2022

Jay Wheeler è cresciuto in una famiglia di musicisti, e quello che era solo un hobby ha preso una piega del tutto nuova nel 2016, quando il video di una sua performance di "Querida Ex (Love Yourself Justin Bieber Rap Cover)" in macchina è diventato virale dopo che il suo migliore amico lo ha pubblicato sui social media. Il 2019 ha segnato una nuova tappa fondamentale nella carriera di Jay. Dopo essersi esibito per il torneo sportivo intercollegiale portoricano Las Justas, il pubblico lo ha sorpreso cantando con lui la sua canzone "Mejor", e il video delle sue lacrime di felicità ha scatenato un altro momento virale. Nel 2018, Wheeler ha pubblicato "Por Tu Culpa" catturando l'attenzione del pioniere e leggenda del reggaeton DJ Nelson. Il rinomato produttore ha visto in Jay un talento grezzo e naturale, e l’ha voluto sotto la sua etichetta discografica, Flow Music. La loro collaborazione ha portato a due album, "Platónico" e "Platónicos".



Nell'estate del 2020, il brano di Wheeler "La Curiosidad" feat. Myke Towers è diventato un tormentone immediato con oltre 760 milioni di stream, garantendogli la tripla certificazione di platino negli Stati Uniti e in Spagna. Su Apple Music la canzone ha raggiunto il primo posto nella classifica Daily Top 100 in 9 paesi, è rimasta più di 6 mesi nella classifica Global Latin di Shazam e ha raggiunto il primo posto nella Shazam Top 200 in Colombia e Venezuela. Wheeler ha anche ricevuto due nomination ai Premios Tu Música Urbano 2020 e la sua prima nomination come “Best New Artist” al Premio Lo Nuestro 2021. La star della musica sta attualmente promuovendo due remix della sua canzone "La Curiosidad" - il "Blue Grand Prix Remix" con Myke Towers e Rauw Alejandro feat. Dj Nelson, Jhay Cortez, Lunay & Kendo Kaponi, e il "Red Grand Prix Remix" con Myke Towers e Becky G. con DJ Nelson, Arcangel, Zion & Lennox, De La Ghetto & Brray - entrambi entrati in tendenza a livello mondiale nel giorno della loro pubblicazione. Wheeler è stato recentemente inserito nel corto originale di Apple Music 'Las Voces Del Mañana' e nella playlist ‘Supernova’, nell’ambito del Latin Heritage Month del 2021, e ha registrato una versione esclusiva di "Me Voy a Regalar" di Marc Anthony per l'esclusiva raccolta natalizia di Apple Music ‘Carols Covered 2021’.



“Far parte di 'Up Next' significa molto per me e per la mia carriera”, ha detto Jay Wheeler. "Il film rappresenta me stesso come artista ma racconta anche la storia di quel giovane che non molto tempo fa sognava di avere una carriera musicale. Onestamente, questo è un film che è fedele a quello che sono io, ed essere il primo artista 'Up Next' di Apple Music per il 2022 è un onore, qualcosa che non ho mai immaginato e senza dubbio un'esperienza unica".



“Jay Wheeler ha conquistato le scene prima che le nostre vite venissero colpite da uno stato di confusione e di enorme tensione”, ha dichiarato la host di Apple Music 1 Sandra Peña. “Eppure, abbiamo continuato ad abbracciare le sue romantiche parole e a sostenere lui e la sua musica, non importa quanto ci sentissimo persi. Solo una conferma di quanto sia reale il suo talento e la connessione con i suoi fan".



Nel suo film Up Next, Jay Wheeler condivide il suo percorso nell’affrontare il bullismo da bambino e l'importanza di avere il sostegno della famiglia, credere nella parte migliore di te, e nell'amore. Racconta ad Apple Music: “Andavo a scuola, ero vittima di bullismo... E quando andavo a casa di mia nonna, lei mi diceva: 'Oh, non preoccuparti di questo. Sei fantastico. Farai grandi cose”. Jay spiega anche come l'essere una brava persona, la persona che sua nonna gli ha detto di essere, abbia influenzato la sua musica e la sua carriera. “Ho lavorato su me stesso e sono diventato una persona migliore”, continua. “Tutto ha cominciato a mettersi, pezzo dopo pezzo, insieme. Sarà dura. Sarà dura. Piangerò. Soffrirò. Cadrò. Mi rialzerò. E amerò sempre, e non smetterò mai di amare”.



Ulteriori momenti della campagna Up Next includono un’esibizione al Jimmy Kimmel Live! del 12 gennaio e un’intervista con Sandra Peña di Apple Music 1, in cui parla della sua carriera e della sua ascesa nella musica Latin.



Guarda il film di Jay Wheeler su Up Next di Apple Music QUI

Guarda l’intervista su Apple Music 1 con Sandra Peña QUI



Ascolta oggi in streaming 'De Mi Para Ti (Apple Music Up Next Film Edition)' e aggiungi alla tua rotazione la Playlist Up Next di Apple Music.