Rinky Tinky Jazz Orchestra declina il jazz ai giovani in dieci canzoni

Con l'album Ready For Another Universe l’ensemble guidata dal sassofonista Peppe Russo scrive e arrangia 7 brani originali di grande effetto, grazie alla qualità dei musicisti coinvolti, alcuni fra i migliori strumentisti in circolazione in Italia, e alla voce solista di Roberta Gentile. Un’evoluzione che parla di cambiamento, di rinascita e di amore, chiave universale per capire il senso della vita. La RTJO crea in esclusiva per Sky TG24 la playlist di avvicinamento al Jazz

“Donna Lee” di Charlie Parker

on riuscirei ad immaginare nessun musicista più adatto di Parker per iniziare questa lista. Talento puro e perenne ricerca in rotta con lo stile dell’epoca (1947).



“So What” di Miles Davis

Dopo essersi fatto le ossa con Charlie Parker, il trombettista Miles Davis senza ombra di dubbio ha dato il via alla nascita di un nuovo stile musicale con il disco Kind of blue (1959).



“A love Supreme” di John Coltrane

Uno dei capolavori assoluti del sassofonista che entra a tutti gli effetti a far parte dei brani più importanti della storia del jazz (1964).



“Birdland” dei Weather Report

Uno dei gruppi musicali più completi della storia nel quale troviamo musicisti del calibro di Jaco Pastorius, Wayne Shorter e Joe Zawinul. Birdland un brano in onore della big band di Count Basie (1977).



"Pools” dei Steps Ahead

Sono particolarmente affezionato a questo brano (uno dei primi che ho studiato) e soprattutto al sassofonista eccezionale che suona questo brano Michael Brecker (1983).



“Caribe” di Michel Camilo

In questo brano, singolo del disco “One more Once” troviamo tutta la forza della big band mischiata con la cultura latina. La massima espressione del Latin jazz. (1994)

“Looking up” di Michel Petrucciani. Affetto da una rara malattia genetica Petrucciani è stato uno dei più sensibili pianisti della storia. In questo brano accompagnato da giganti del jazz (Marcus Miller, Kenny Garrett, Bireli Lagrene) emerge tutta la sua passione per la musica (2003).



“Lingus” dei Snarky Puppy

Super band Americana formata da oltre 15 musicisti che riescono a trascinare chi li vede dal vivo in un mondo fatto di energia pura. È il gruppo al quale mi sono inspirato per la mia Band (2014).



"Right back round again” di Joshua Redman

Chiudo questo mio escursus attraverso gli anni con due musicisti sopraffini che si sono trovati, amati ed hanno creato insieme atmosfere magiche che non pensavo di poter vivere: Joshua Redman e Brad Mehldau.



“I Keep going on” di Stefano Ciuffi

Come brano originale della mia grande famiglia la Rinky Tinky Jazz Orchestra, scelgo un brano caldo che ci riporta all’R&B ed alla black music con la voce suadente di Roberta Gentile.