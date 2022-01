Calcutta, possibile ritorno con una nuova canzone

Il suo non è stato un annuncio vero e proprio. Non l’ha rivelato in maniera diretta, per intenderci. Nel primo giorno dell’anno, Calcutta si è servito infatti di una storia su Instagram per raccontare, in maniera velata, i progetti in ballo per questo 2022. Ecco le sue parole: “Sono stato il primo nel 2022 ad ascoltare una mia canzone nuova. Ma non credo sarò l’ultimo. Auguri a voi”.

Chi è Calcutta

Conosciuto come uno degli esponenti più accreditati del cosiddetto genere “indie”, Edoardo D’Erme – in arte Calcutta - è uno dei cantautori italiani più originali, creativi e apprezzati degli ultimi anni. Un successo, quello del 32enne di Latina, che è arrivato quasi per caso. Inizialmente noto per i suoi testi apparentemente privi di senso e per aver sfornato un successo dopo l’altro sia come cantante che come autore per altri colleghi. L’origine del suo nome? Calcutta deriva da un progetto nato nel 2009 in compagnia del batterista Marco Crypta, che ha poi deciso di abbandonare il duo poco dopo. Dopo numerosi anni di gavetta, fatta di tanta scrittura, musica ed esibizioni nei locali sparsi per tutta Italia, è il secondo album in studio del cantautore a farlo conoscere al grande pubblico. “Mainstream” arriva in tutti gli store di dischi fisici e online nel 2016, preceduto dal successo del singolo “Cosa mi manchi a fare”. Un vero e proprio manifesto di Calcutta, orecchiabile e con un testo che colpisce per la sua assoluta originalità. È però nel 2018 che Calcutta scopre di essere molto apprezzato dal pubblico e dai colleghi e ritorna in studio per continuare a stupire. Si dedica al suo terzo album, “Evergreen”, che uscirà il 25 maggio dello stesso anno, anticipato da due brani molto ascoltati in radio: “Orgasmo” e “Pesto” ai quali poi si aggiungerà anche la hit di “Paracetamolo”.