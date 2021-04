Calcutta, morta la mamma del cantante Donatella Galeotti

È morta all’età di 58 anni Donatella Galeotti, madre del celebre cantante indie Calcutta (nome d’arte di Edoardo D’Erme).



Arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, la donna accusava dolori alla testa molto forti ed è deceduta poco dopo il ricovero ospedaliero.



Insegnante presso il liceo Alessandro Manzoni di Latina, Donatella Galeotti era anche un’attrice di teatro. Molto apprezzata nell’istituto in cui insegnava e conosciutissima da tutti nella zona, la sua scomparsa addolora profondamente non solo la famiglia ma pure colleghi, amici e conoscenti.



“La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo ‘Manzoni’ ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”, si legge in una nota pubblicata in queste ore sul sito ufficiale dell’istituto in cui insegnava.



Nei giorni scorsi Calcutta era tornato nella sua città natale per trascorrere la Pasqua assieme alla propria famiglia.

Sul sito ufficiale dell'istituto scolastico in cui la madre di Calcutta insegnava è anche apparso il video con la sua voce.

"Le parole più belle, per noi, sono proprio le sue...".