Dalla Russia ecco Bionda Morta e Il Ragazzo con la Giardinetta: testo

La caricatura di un paese in un nome e un titolo. Arriva dalla Russia, attraversando gli Urali con ironia, ed è stato il momento clou di Ciao 2001, lo speciale di Capodanno di Evening Urgant in onda sul Primo Canale Russo. Il momento che ora è virale sui social è quello che ha visto protagonista il gruppo Bionda Morta: proponendo la surreale canzone Il ragazzo con la Giardinetta ha radunato tanti degli stereotipi italiani. Rendendoli più forti con un accento spinto e sgrammaticature al naturale.



IL RAGAZZO CON LA GIARDINETTA: IL TESTO



Sei troppo piccolo non esco mai con te

Hai diciassette mentre lui ha ventitre

Mi porta fiori lui e lui ha una tatù

E tu?

Cosa?

E mentre lui gira con una pistola

Tu con brutto minibus vai a scuola

Lo sanno tutti che è un bandito

Sentito?

Vero?



Il mio ragazzo guida una Fiat

In piena notte in cerca di guai

Noi siamo una coppia fica

E tu, bamboccio, solo rimarrai



Non servono le parole

Non voglio il tuo amore

Scappo via da te, già il taxi qui

E lui non c'entra niente

Non ci sei nella mia mente

Non sarò mai con te, non dirò mai di sì



La sua giacca fica è in pelle vera

Le tue Adidas sono dalla fiera

Mi piace molto Pupo, tu suoni rock

Sul tiktok

Che strano

Ti chiedo scusa, ma io mai con te sarò

Ancora non è nato il tuo amor

Sei ancora un bimbo dеvi aspettar

L'altare

Un giorno



Il mio ragazzo guida una Fiat

In piena nottе in cerca di guai

Noi siamo una coppia fica

E tu, bamboccio, solo rimarrai



Non servono le parole

Non voglio il tuo amore

Scappo via da te, già il taxi qui

E lui non c'entra niente

Non ci sei nella mia mente

Non sarò mai con te, non dirò mai di sì