Tancredi, Golden Hour è il nuovo EP in uscita il 21 gennaio

Si intitola Golden Hour, il nuovo EP di Tancredi in uscita il 21 gennaio e anticipato dal primo singolo Wah Wah. Golden hour è un momento di serenità che il cantautore sta vivendo, un nuovo percorso artistico dopo il superamento di un periodo personale cupo, come un mettersi alle spalle tutto il dolore accumulato. I brani, dai testi forti e diretti e con una musicalità coerente con lo stato d'animo raccontato, hanno avuto una funzione terapeutica, fino ad arrivare proprio a Golden Hour, canzone con il quale si chiude questo viaggio e in cui l'artista esprime tutta la sua serenità, raggiunta proprio grazie all'aver affrontato in maniera decisa le sue paure e i suoi dubbi.



"Siamo tutti deboli e non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo solo accettarlo, e io ora l'ho accettato -così annuncia il suo nuovo progetto Tancredi- E' un progetto vero, ci ho messo tutta l'anima e non vedo l'ora di farvelo ascoltare. Questa è la mia Golden hour e spero che possa aiutarvi a trovare la vostra". Tancredi, 20 anni, ha partecipato alla scorsa edizione di Amici 20 e ha pubblicato l'EP Iride a maggio 2021 (oltre 46 milioni di streaming) che contiene il singolo Las Vegas, certificato doppio Platino con oltre 39 milioni di streaming.