Diana Lou, i busker di X Factor che volano A Milioni di Anni Luce

E' disponibile su tutte le piattaforme streaming A milioni di anni luce, primo singolo estratto dal nuovo album dei Daiana Lou, Our Third First Album. Oltre a essere il primo cantato in italiano dalla band, il brano farà da traino a 4 Metà, film originale Netflix che verrà trasmesso in 190 Paesi a partire dal 5 gennaio 2022 e di cui i Daiana Lou hanno curato per intero la colonna sonora. In attesa del video ufficiale, che uscirà insieme al film, il pezzo è accompagnato da una live session girata presso il Teatro Vittoria di Pennabilli, da anni centro vitale a livello europeo per gli artisti di strada.



Nati come duo rock polistrumentista nel 2014, Daiana e Luca amano definirsi “buskers” ed è proprio grazie all'arte di strada che hanno imparato a sentirsi indipendenti e realizzati. Noti al pubblico italiano per la loro partecipazione (con successiva autoeliminazione) ad X-Factor nel 2016, i due diventano presto simbolo di ribellione e anticonformismo. Residenti a Berlino dal 2015, sono riconosciuti tra gli artisti indipendenti più attivi della capitale tedesca, tanto da essere definiti dalla stampa “due personalità che hanno la creatività e il potere di trasformare un luogo dandogli un’identità che non aveva prima”. Per il nuovo album, Daiana e Luca hanno unito le forze con Cesare Petricich dei Negrita, il cui apporto in fase di missaggio e mastering si è rivelato fondamentale per il loro nuovo corso musicale: “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato incessantemente a questo progetto, creando un gran sound sia in studio con Cesare, che live. Grazie alla chiamata di Netflix, per la prima volta ci siamo confrontati con un brano in italiano e siamo curiosi di vedere cosa ne penserà il nostro pubblico. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova fase della nostra avventura musicale”.