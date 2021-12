Ariete ci porta nel Club delle persone sincere

“Club” è il nuovo singolo di Ariete, disponibile da venerdì 17 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download per Bomba Dischi / Island Records. Contemporaneamente all’uscita del brano sarà disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Giulio Rosati.



“Nasce come un pezzo forte e consapevole” - racconta Ariete sulla genesi del pezzo - “Riguarda la decisione di volersi allontanare da chi non ci tiene a costruire un rapporto sincero e il coraggio nel prendere di petto i problemi e le difficoltà della vita”.



Ariete sceglie di collaborare con Sick Luke per la produzione di “Club”: la stima reciproca tra i due artisti dà vita a una commistione inedita in grado di intrecciare la malinconia della giovane songwriter al sound dark e misterioso del producer per svelare nuove gradazioni melodiche ed emotive . Ariete (Arianna Del Giaccio), cantautrice romana classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L'Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nella primavera 2022 partirà l’“Ariete - Club tour”, che vedrà la cantautrice esibirsi dal vivo nei principali club italiani per il suo primo tour indoor.