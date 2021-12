Sick Luke svela la tracklist di X2, il suo debut album

Un disco le cui tracce sono specchio dell’anima artistica di Luke scissa tra luce e oscurità, proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello. È già disponibile il digital presave e il pre-order di "X2", che sarà disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).



Sick Luke è uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia. Ha assorbito dal padre Duke Montana, uno dei primi esponenti del rap in Italia, la passione per la musica, esibendo sin dalla prima adolescenza un innato talento nella produzione musicale. Creativo, estroso, visionario: così è stato definito negli anni dai fan e dagli innumerevoli artisti (Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Mecna, Marracash, Fabri Fibra, Dark Polo Gang solo per citarne alcuni) che hanno scelto Luke per curare le produzioni dei loro pezzi.



1 - “NOTTE SCURA” (feat. Gazzelle & Tedua) 2 - “CREATUR” (feat. Geolier & Ernia) 3 - “IL GIORNO PIÙ TRISTE DEL MONDO” (feat. ARIETE & Mecna) 4 - “SOLITE PARE” (feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta) 5 - “FALENA” (feat. Franco126, Coez & Ketama126) 6 - “DREAM TEAM” (feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva) 7 - “HENTAI” (feat. Ghali & Tony Effe) 8 - “LA STREGA DEL FRUTTETO” (feat. chiello & Madame) 9 - “CLOCHARD” (feat. Taxi B & Pyrex) 10 - “SOGNI MATTI” (feat. Drast & Leon Faun) 11 - “FACCIO COSE” (feat. Jake La Furia, Fabri Fibra & Izi) 12 - “MOSAICI” (feat. Gaia & Carl Brave) 13 - “TEMPORALE” (feat. Ketama126, Izi & Luche) 14 - “FUNERAL PARTY” (feat. Cosmo & Pop X) 15 - “PEZZI DA 20” (feat. Emis Killa & Side Baby) 16 - “CAMEL E MALINCONIA” (feat. PSICOLOGI & CoCo) 17 - “LIBERTÀ” (feat. Duke Montana)