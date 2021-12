Christian Panico ci porta su un'isola felice con Salvaci: il video

Ciao sono Christian Panico. La musica è la mia isola felice! Quando mi alleno, mi

motivo con la musica, quando sono contento…canto. Quando sono triste, mi

commuovo con un brano struggente. Si dice la verità, dicendo la musica è vita.

Perché ci accompagna in ogni momento. Mi hanno influenzato diversi artisti tra cui

sicuramente Freddie Mercury, se ho iniziato a cantare lo devo a lui. In seguito, in

un’età più matura ho imparato ad apprezzare il canto lirico e il bel canto, quindi

Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Claudio Villa… Ho amato la voce di Alex Baroni e

amo quello di Stevie Wonder. Diciamo che cerco di prendere il bello dei cantanti che

colpiscono il mio cuore. Quello, il cuore, non sbaglia mai!



Con questo singolo vorrei comunicare alla gente una cosa: l’Amore. Più amore verso

il prossimo, più comprensione, più coesione. Facciamo parte della stessa specie,

viviamo nello stesso pianeta, abbiamo tutti dei problemi, forse con un po’ di

comprensione, riusciremmo a fare del bene e sentirci meglio anche noi.

Insieme ad Andrea Tosi, avevamo deciso di comporre un brano che avesse delle

atmosfere dolci, che ti coccolasse. Per quanto ci girassi intorno, io che non sono

credente, andavo a sbattere sempre li. Un messaggio di amore, una preghiera e in

pochi minuti ho scritto il testo. A volte le cose più semplici e che ci vengono dal

cuore, sono quelle giuste. Salvaci, è un messaggio di speranza, rivolto a chi può

veramente salvarci. Forse è un segno? Quale titolo migliore!



Il video per la regia di Leo Barbato racconta la storia di un senza tetto e di me che

guardo da lontano, la vita di questo uomo. Un osservatore, che ogni tanto

interviene… Perché? Perché gli fa tenerezza, perché si fa delle domande, perché a

volte la vita è veramente molto severa. Alla fine del video decide di intervenire e

aiutare questo uomo a passare almeno un pranzo con una persona che è disposta

ad ascoltarlo e a regalargli un po’ di affetto. Un piccolo gesto che a volte può

significare molto. Lo abbiamo girato sul Lungomare di Civitavecchia, vicino casa,

vicino al mare, che è una costante nei miei video.



Molti aneddoti e molte risate durante le riprese. L’atmosfera era quella giusta. Ho

voluto come protagonista il mio amico attore Marco Faraoni. Vidi una sua foto in un

altro film che stava girando, in cui interpretava un carbonaro e ho subito pensato, “è

lui”. Tutti i partecipanti a questo video sono amici. Volevo che fosse un canto

liberatorio, volevo coinvolgerli in questo mio pensiero, in questo mio messaggio. Ne

rifarei subito un altro. I programmi futuri, dopo aver pubblicato La Giostra dei ricordi il cui testo è stato scritto da Sal Di Giorgi, e dopo Salvaci abbiamo un altro brano da

far uscire, credo per Pasqua 2022 ma spero di poter tornare presto ad esibirmi in

Russia e completare la Tournée in Ucraina e magari iniziarne una qui in Italia.