"Foresta Verde", Manupuma racconta in musica il suo viaggio interiore

"Foresta verde" è il nuovo singolo dell'artista Emanuela Bosone, nota come Manupuma: un racconto in musica in cui la foresta è metafora di un viaggio interiore che porta alla rinascita

Una foresta metafora di un viaggio interiore che porta alla rinascita. Uno spazio dell'anima e per l'anima, un sostegno forte che aiuta ad affrontare senza paura le difficoltà. Ma anche un simbolo che vede la natura primordiale riprendere i propri spazi. Tutto questo, e molto altro ancora, è "Foresta verde", racconto in musica con cui l'artista Emanuela Bosone, nota come Manupuma, sottolinea l'importanza e la libertà dell'essere se stessi, senza pregiudizi. Ma anche il desiderio di inclusione e self expression, valori che possono rimettere al centro l'uomo e il suo rapporto con la natura. Questo attraverso sonorità delicate ed eleganti, nate dopo due anni di lavoro e ricerca interiore.