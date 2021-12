Tropico annuncia il tour di Non Esiste Amore a Napoli

Per questa nuova, emozionante avventura, Tropico sceglie di portare la sua musica nelle città più importanti d’Italia: Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli le location scelte dall’artista per incontrare il suo pubblico e portare la sua musica nella meravigliosa atmosfera del live. Un tour che lega la magia delle canzoni di Tropico ai fan, un’occasione per ascoltare dal vivo i preziosi 14 tasselli che compongono il mosaico di Non esiste amore a Napoli: “Era una vita che sognavo di poter fare la musica cosi” - racconta - ci ho messo una vita per poterla fare proprio in questo modo. Adesso non si torna più indietro. Non vedo l’ora”.



Prodotto da Rosario Castagnola e Sarah Startuffo, Non esiste amore a Napoli è “tutta la vita che sono riuscito a mettere in un disco”, come afferma TROPICO. Caleidoscopiche le sonorità, da quelle avvolgenti che riportano metaforicamente l’ascoltatore “a casa” a quelle più wavy - sprazzi di follia e istinto che portano ad allontanarsi di notte in auto senza una meta, lontano dalla città. Un progetto che guarda alla realtà nuda dei sentimenti con gli occhi incantati di chi pensa all’amore come motore del mondo. Un invito, quello di Davide, a perdersi: nella musica, tra le strade, in uno sguardo, attraverso uno specchio che rimanda delle immagini di noi stessi, all’idea di “non stare più soli”. Un album per sentirsi a casa in tutti i mari del mondo e che adesso è possibile ascoltare dal vivo.

CALENDARIO DATE

28 Aprile - TORINO @ Off Topic

29 Aprile - MILANO @ Santeria

6 Maggio - BOLOGNA @ Locomotiv Club

7 Maggio - ROMA @ Monk

13 Maggio - NAPOLI @ Duel Beat