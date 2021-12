Il Lupo di rovere arriva accompagnato da 35 milioni di stream

Un successo generazionale, iniziato nel 2019 e fin da subito capace di conquistare diverse generazioni, quelle nata davanti alla TV con peter pan e bim bum bam e quelle alle prese, da adolescenti, con lo smartphone, le notifiche che non arrivano, le pene d’amore ai tempi del “tadb”. È sotto il segno di questa continua ascesa che i rovere aprono un nuovo capitolo musicale. Prima traccia di questo percorso è il nuovo singolo lupo, in uscita il 10 dicembre per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano segna la strada che porta al secondo album della band, che vedrà la luce nei primi mesi del nuovo anno.



"Il nostro nuovo singolo, lupo, racconta di come a volte si tenda a chiudersi sulla difensiva, evitando i problemi, illudendosi che la vita possa scorrere come una fiaba.Riuscire ad accettarsi come lupi senza venire sommersi dai sensi di colpa è difficile e riuscire a cambiare sembra impossibile, alla fine della storia vorremmo tutti essere Cappuccetto Rosso.” (rovere)



Quello dei rovere diventa così un viaggio alla ricerca del proprio posto nell’Universo, tra la sicurezza del passato, rappresentata dalle fiabe e dalle citazioni ‘90s, e il diventare adulti, scrutando dalla finestra le vite e le sfide dei propri genitori. Un viaggio che presto svelerà la sua destinazione finale. Ad accompagnare il singolo e il nuovo disco ci sarà il già annunciato tour primaverile 2022, in collaborazione con Magellano Concerti.