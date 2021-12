Marco Albani tra Kallaama e World Music in 10 canzoni

7 Seconds - Youssou N'39;Dour (feat. Neneh Cherry)

Un brano capolavoro contro i pregiudizi razziali, cantato in Wolof, Francese ed Inglese, il cui titolo fa riferimento ai primi positivi secondi di vita di un bambino, quando non è ancora conscio dei problemi e della violenza del pianeta. Un messaggio diretto ed universale, trasmesso in diversi linguaggi, che raggiunge tutti, senza rinunciare allo stile originale dell'artista, a testimonianza del grande potenziale comunicativo della Musica. 7 Seconds, oltre a trionfare come miglior canzone alla prima edizione degli MTV Europe Music Awards, occupa stabilmente il gradino più alto delle classifiche Francesi per tre mesi, mentre in Italia rimane in testa per 9 settimane.



Batonga - Angélique Kidjo



Un'artista esuberante ed istintiva che, anche in questo brano, trasmette vibrazioni positive allo stato puro. Batonga è anche il nome della sua organizzazione, volta a promuovere l’educazione delle giovani donne africane, fornendo loro gli strumenti necessari per terminare gli studi, affinché possano un giorno essere protagoniste della trasformazione del continente nero. Il suo motto è trasformare l’Africa una donna alla volta. Inoltre: L’Africa è in crescita, l’Africa è positiva, l’Africa è gioiosa. Uniamoci per diventare una cosa sola tramite la musica e dire no all’odio e alla violenza attraverso la musica.



Biko - Peter Gabriel

Scritto in memoria dell'attivista politico sudafricano Stephen Biko, il brano è divenuto nel tempo un vero e proprio inno contro l'apartheid, a conferma della grande sensibilità di Peter Gabriel verso la cultura e le istanze dei popoli africani, da lui espressa sin dai primi anni '80. Il movimento Black Consciousness - di cui Biko è stato principale leader - sviluppò nel popolo nero sudafricano la consapevolezza di una propria dignità, rafforzandone la fiducia e le capacità, nella visione di una rinascita politica e culturale di un popolo oppresso e ridotto al silenzio. Perché, come disse lo stesso Biko: "la liberazione è uno stato della mente necessario a tutti, neri e bianchi, a chiunque.



Nkolo Akosunga - Lokua Kanza

Una voce calda e straordinaria, unita ad uno stile di chitarra delicato e coinvolgente.

Un'atmosfera intima ed introspettiva, con una ritmica essenziale, nella quale si può percepire la pulsazione vitale di un villaggio africano. La tessitura armonica delle background vocals emoziona e parla alla nostra anima, facendola vibrare su frequenze di serena positività. Un musicista completo, che si afferma negli anni come cittadino del mondo, artista senza frontiere e creatore di transculture libere da schemi.



Mi'Ma'amakim (Out of the Depths) - Idan Raichel



Dal profondo ti chiamo, vieni a me...una canzone pop indelebilmente orecchiabile, ispirata dal Salmo 130, il cui testo è altresì una canzone d'amore dai profondi contenuti . Nel ritornello, uno dei suoi collaboratori etiopi canta Nanu, nanu ney, canzone tradizionale che parla anch'essa d'amore. Idan Raichel è artista che si distingue per le sue collaborazioni interculturali; un crossover originale di stili, di strumenti e culture diverse, ove si percepisce il sound di un Mondo musicale senza confini. Le sue canzoni sono eseguite in ebraico, aramaico ed arabo; ha collaborato con cantanti etiopi, yemeniti e sudanesi, includendo musicisti provenienti dall'America, dalla Germania e dalla Palestina. Un nobile tentativo di creare la Pace universale attraverso la Musica.



Say Ladeo - Bobby Mc Ferrin

E' un brano che fonde le influenze africane con un groove Jazz/R&B, su un tessuto minimale di percussioni, synth e sequenze vocali senza parole, con l'interazione di più di 50 cantanti in qualità di coro virtuale multiculturale. Elementi di musica africana, indiana ed europea si fondono armonicamente, le voci si intrecciano e rimbalzano l'una sull'ra con momenti di seducente contrappunto. Ogni sillaba ha il suo spazio sonoro, ogni voce può respirare e sospirare quando necessario. Mc Ferrin, attraverso il sapiente utilizzo di pattern vocali percussivi e materici, esprime con talento e sensibilità il suo infinito amore per il suono della voce umana.



Above the Treetops - Pat Metheny



Brano di apertura dello splendido Secret Story, album del 1992 dalle sonorità etniche variegate, un'ideale colonna sonora per un giro del mondo. La prima tappa è la Cambogia, con il suo fascino fatto di esotismo e spiritualità orientale; qui la chitarra nylon di Pat dialoga con un suggestivo coro di voci - The Choir of the Cambodian Royal Palace - eseguendo una melodia dolcissima, in sospeso interplay con un Buong Suong, inno propiziatorio tradizionale. Suoni e colori etnici che rimandano ad una visione allargata di World Music quale espressione artistica senza confini,

liberamente ispirata, oltre le tradizioni e le culture.



Pata Pata - Miriam Makeba

Una canzone leggera, che fa sorridere, che ha portato alla ribalta internazionale una voce straordinaria, che ancora oggi ha pochi eguali; un brano semplice e molto efficace, in grado di riassumere la musica e l'atmosfera del suo amato Sudafrica. Uno stile personale, un mix straordinario di afro pop, jazz e sonorità africane, attraverso il quale lei cantava il disagio del suo popolo, la rabbia repressa dell'apartheid, il dolore di chi non ha voce. Mama Africa ha quindi lottato per un mondo migliore, utilizzando la sua visibilità per comunicare, in ogni possibile contesto, la sua preghiera di eguaglianza e umanità.



Ye Ke Ye Ke - Mory Kantè



Un brano leggendario, irresistibile, il singolo africano più venduto al mondo, con oltre un milione di copie. Compositore, musicista e cantante, dotato di immenso talento, Mory Kantè è stato orgoglio della sua nazione, anche per l'impegno civile e umanitario che dimostrò organizzando progetti di solidarietà a favore dei paesi più poveri. La sua hit, dando grande visibilità alla musica africana, contribuì allo sviluppo della World Music, common ground in divenire tra generi e culture diverse. Perché la Musica è universale, non ha lingua, religione o razza: viaggia nelle anime e visita i cuori, dona gioia e sollievo a chiunque sia pronto ad ascoltarla!

Djuana - Tcheka

Cantante, chitarrista e compositore, Tcheka ha sempre avuto il chiaro obiettivo di valorizzare il Batuque - ritmo specifico dell'isola di Santiago, nell'arcipelago di Capo Verde - trasformandolo in un ritmo che tutti avrebbero amato. Dotato di vocalità particolare e di grande tecnica chitarristico/percussiva, Tcheka riesce a trasmettere la memoria collettiva e l'identità di un popolo a un pubblico internazionale, ivi fornendo una suggestiva lettura del Batuque, conservandone altresì le strutture tradizionali. Come l'intero album Argui! - Alzati, in lingua creola - il brano testimonia che l'esperimento è pienamente riuscito!