Leon Branco sfoglia la Margherita e dieci canzoni latin/reggaeton

Nicky Jam - Piensas En Mi

E' stato il brano che mi ha avvicinato al mondo Latin. È stata la prima canzone attraverso la quale ho conosciuto e approfondito il genere. Dopo anni di fallimenti, Nicky è arrivato al primo posto in classifica, e questo mi è stato di ispirazione e mi ha insegnato a non mollare mai.



Lunay - 360

Tra i brani di Lunay, è sicuramente uno di quelli che preferisco. L’artista, nelle liriche, parla della sua relazione amorosa a trecentosessanta gradi: partendo da quando la coppia si è conosciuta, fino ad arrivare alla loro separazione. Mi sono immedesimato molto in Lunay quando descrive se stesso ed il suo comportamento dopo la rottura, perché ho vissuto anche io una situazione simile.

Bad Bunny x Sech - Ignorantes

In questo brano Bad Bunny e Sech parlano della solitudine da cui sono stati travolti, sentimento che ho provato anche io. Uno stato d'animo indefinibile, che priva del sonno e ti rende preda delle paranoie.



Lunay x Anuel AA x Ozuna - Aventura

Un brano che mi fa tornare in mente tutti i bei momenti passati con le mie ex! E tutte le serate passate a divertirmi in compagnia.



Manuel Turizo x Anuel AA - Te Quemaste

Di Manuel e Anuel, è il brano da cui ho preso maggior spunto sotto l'aspetto melodico e del flow.



Nicky Jam x Myke Towers - Polvo

Il videoclip di “Polvo” è quello a cui si ispira il videoclip di “Margherita” (il mio nuovo singolo). Penso di esserne stato molto influenzato, la canzone ci faceva pensare alla stessa atmosfera ed agli stessi colori.



Bad Bunny - Yonaguni

Con la sua originalità, ha fatto accendere in me una lampadina: mi ha fatto capire che sarei dovuto essere diverso da tutti gli altri. Ho sempre cercato di avere un mio stile, un mio modo di fare, una mia immagine. Bad Bunny è uno che si contraddistingue, per esempio in “Yonaguni”, nell’ultima quartina, canta in giapponese. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato!



Ozuna - Se Preparó

È una delle canzoni urban-latin più ascoltate al mondo con oltre 1.400.000.000 di views. Vedendo questo risultato mi sono reso conto di quanto questo genere sia talmente popolare da poter entrare nelle case di tutti, e questo mi ha incuriosito ancora di più.



Lunay x Lyanno x Anuel AA x Brytiago x Alex Rose - A Solas Remix

Prima dell'uscita di questo brano gli autori erano considerati tutti degli artisti emergenti, dopo questa collaborazione, invece, sono diventati tutti dei nomi importanti nella scena. Credo molto in questo tipo di collaborazioni estese e penso che in futuro ce ne saranno molte a cui parteciperò.



Leon Branco - Margherita

Questa canzone l’ho scritta pensando ad una persona molto importante della mia vita. Una persona rara da trovare, proprio come un fiore in mezzo al deserto. Insieme al mio produttore, abbiamo scelto di lavorare sulle contaminazioni tra sonorità utilizzando un piano ed un drumkit latin, volevo far pensare anche ad un clima freddo e far comprendere meglio il mio stato d'animo.