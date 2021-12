Federica D'Andrea canta Due Universi in cui si è tutto e niente: video

Durante il lockdown ho deciso di riprendere in mano il mio progetto musicale solista, avviato nel 2018 con l’EP “Via”, e poi interrotto; è stata la luce in un momento molto complesso! Avevo bisogno di esplorarmi e raccontarmi, di intraprendere un nuovo percorso, intimo r introspettivo, e la musica, come sempre, mi è venuta incontro.

Rispetto agli esordi ho scelto di collaborare con l’autore e musicista Ennio Salomone, che con grande maestria ha saputo mettere in rima tematiche che sento molto vicine ed esperienze da me condivise (l’amore e i legami, la solitudine e i cuori spezzati, ma anche la pura allegria e la voglia di indipendenza) a sonorità pop leggere ed efficaci. Per la produzione mi sono invece affidata a Frank Meta. Il primo singolo è stato

“Magnifico”, uscito il 2 luglio di quest’anno per l’etichetta indipendente LaPOP: una canzone d’amore in chiave pop, leggerissima e dal mood giocoso e spensierato.



“Due Universi” è il secondo singolo di questa nuova fase. Un’altra canzone d’amore, di quell’amore che in due si è tutto e niente. Se “Magnifico” è un brano estivo, energico e gioioso, “Due Universi”, più lento e malinconico, si adatta decisamente meglio al mood invernale, grazie anche alle note calde e profonde raggiunte dalla voce e alla musica avvolgente. Il brano racconta di due personalità simili e diverse allo stesso tempo che, nonostante tutto, si appartengono, come due galassie gemelle che si specchiano l’una nell’altra nonostante la lontananza. Sono molto contenta del risultato, un bellissimo regalo di Natale che mi auguro vi piaccia! Il videoclip di Due Universi, per la regia di Andrea Cavoli, è ambientato in una casa tutta colorata che però non rispecchia il mood della protagonista che, rimasta sola, si consola

con l’unica cosa che le resta del suo amore: un gigantesco (e morbidissimo) orso di peluche! A lui racconta le sue giornate, con lui condivide le cose di tutti i giorni, cercando di vivere come sempre la sua quotidianità tra una risata, un momento di malinconia ed un film sul divano. Fino a che, all’improvviso, si sente bussare alla porta e a sorpresa ritorna il suo amore: il lieto fine, quella certezza di appartenersi

per sempre nonostante tutto!



Il progetto solista prosegue parallelamente al mio impegno come leading voice della swing band romana “Conosci mia cugina”, con cui proprio a dicembre 2021 partirò per una nuova ed emozionante avventura: un tour di sedici date in Russia!