Odissee Metropolitane è il nuovo concept EP di Davide Berardi

Fuori oggi, venerdì 26 novembre, Odissee Metropolitane, il nuovo concept EP di Davide Berardi. Sette brani compongono il lavoro, sette come i giorni della settimana, sette le fatiche che l'eroe quotidiano 2.0, impegnato ogni giorno nelle battaglie per realizzare i propri sogni, dai più semplici ai più complessi deve affrontare. Un omaggio alle persone comuni, tramite la messa in musica della loro odissea personale nel mondo di oggi: “Sono loro gli Ulisse moderni di cui ho voluto cantare le gesta e i valori”, commenta.



Tra i temi centrali di questo EP concept (o anche “Ha-ppy Concept”) troviamo la lotta con le proprie fragilità, la precarietà e le debolezze. Niente spade o scontri fisici, gli antagonisti sono i contratti a termine, lavori senza tutele, le ninfe dei social, l'angoscia relativa ad un nuovo lock down, con la paura dei rapporti a distanza e di una vita filtrata da uno schermo. Ulisse è il perenne “fuori sede” che, proprio quando crede di aver fregato Polifemo, si trova a sua volta cieco e inerme, vittima del proprio karma, consapevole bersaglio di ingiustizie che non riesce a sovvertire: “La musica stessa è l'arte della condivisione. Nonostante il lavoro a distanza, le chiusure, le zone rosse, ho avuto la fortuna di confrontarmi con musicisti e produttori differenti, per portare a compimento il concept di questo album, composto da canzoni, storie, personaggi e suoni diversi tra loro.”