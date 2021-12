Netri e i Laredo raccontano una Regina Triste Mai: il video

Dopo l’album “Sogni di Periferia”, ad anticipare il nostro nuovo lavoro prossimamente in uscita, arriva il singolo “Regina triste mai”, una riconferma del team già consolidato, con in aggiunta grandi novità; in primis la collaborazione con l’etichetta PMS Studio di Raffaele Montanari, ma soprattutto una nuova entrata, o meglio un importante “ritorno”, nella formazione dei Netri e i Laredo (Riccardo Netri, Roberto Ferretti, Daniele Bulleri, Simone Manescalchi) dello storico chitarrista Andrea Ramacciotti, già con noi dai tempi dei Deadly Tide (precedente denominazione della band). Il singolo è disponibile in radio e negli stores dal 26 novembre, ed è un midtempo di stampo rock melodico a cui sono stati aggiunti elementi di richiamo ad un sound più moderno, sequenze di drum machine e sintetizzatori, sebbene non in modo preponderante, uniti ad alcuni pad di tipo elettronico. Volevamo che “Regina triste mai” avesse la struttura della ballad, con un testo che esprimesse la nostra idea d’amore, ma che non scadesse nello sdolcinato, cercando sempre di inserire quella giusta punta di rock. Il concept è incentrato, infatti, sull’idea di bellezza, forza e dolcezza che ogni uomo vede nella donna di cui è innamorato, che sia corrisposto o no.



Come per i precedenti singoli e video, che abbiamo spesso dedicato a figure femminili protagoniste di storie quotidiane, esprimiamo la nostra convinzione che la donna sia sempre “regina” pur senza compiere necessariamente azioni straordinarie o eclatanti, ma nell’ordinario e nella normalità della vita di tutti i giorni. Troppe volte, nei media e nell’immaginario collettivo, vediamo sottolineare l’eccezionalità di imprese compiute da donne, che se avessero come attori degli uomini non farebbero altrettanta notizia, è proprio questo aspetto che il testo vuol sottolineare e porre in rilievo: la bellezza e l’eccezionalità, la forza dell’essere donna anche e soprattutto nella normalità. In questi tempi in cui siamo sempre più diffidenti, sempre più divisi, più schivi e in cui siamo bombardati, in qualsiasi ambito, da aggressività e violenza, vogliamo lanciare con la nostra musica quel messaggio di positività e di forza che solo un sentimento come l’amore può donare, per aiutarci a resistere ed andare avanti nonostante tutto.



Un concetto rimarcato nel videoclip, per la regia di Alex Marton; un video cinematografico, che racconta una avvincente storia d’amore che supera i confini del tempo e dello spazio e in cui la figura femminile resta la “regina” indiscussa, eccezionale nel suo essere normale. Protagonista è una coppia che si perde, in seguito ad un naufragio, ma che continua a viversi nei ricordi quotidiani e arriva a ritrovarsi dopo tanto tempo, quando lei, ormai avanti negli anni, riceve il messaggio inviatole in una bottiglia dal suo amato; una favola romantica, fantasiosa, ma che vuol condurre per un momento lo spettatore in un modo fatto di magia e di sogno. E ogni tanto sognare fa bene e aiuta a non perdere la speranza… www.netrieilaredo.it