Aterballetto ci porta nella sua Fonderia con Prove in Corso

Cosa c’è dietro a uno spettacolo di Aterballetto? Cosa succede nelle sale della Fonderia di Reggio Emilia? Prima del lockdown il nostro pubblico poteva scoprirlo con le prove aperte della compagnia e assaporare il lavoro quotidiano dei danzatori e dei coreografi. Ora i nostri fan, non solo quelli di Reggio Emilia ma da ogni città, potranno entrare nell’universo di Aterballetto con PROVE IN CORSO, nostra prima serie composta da quattro puntate a cura di Nicolas Ballario: uno dei più apprezzati giornalisti di arte contemporanea che grazie alla sua verve unica e alla sua straordinaria competenza avvicina proprio tutti al mondo dell’arte con le sue trasmissioni su Sky Arte e di RadioUnoRai.



Insieme a Ballario entriamo nel mondo della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. Tra incontri esilaranti, situazioni ironiche con chi vive ogni giorno la Fonderia e momenti danzati, in quattro puntate con la regia di Fabrizio Spucches, scopriremo le curiosità della compagnia e il dietro le quinte degli spettacoli, in un modo mai raccontato prima.



PROVE IN CORSO andrà in onda sulla piattaforma OnTheatre.tv.



Nella prima puntata, programmata per venerdì 26 novembre ore 21.00, saremo sedotti dal travolgente Don Juan di Johan Inger, coreografia ispirata al mito del Don Giovanni. Venerdì 3 dicembre ore 21.00 la seconda puntata è dedicata alle prove delle creazioni di Philippe Kratz e Diego Tortelli che compongono la serata Storie. Venerdì 10 dicembre ore 21.00 la terza puntata con le MicroDanze di Fernando Melo, Norge Cedeño Raffo, Francesca Lattuada e Ina Lesnakowski. Nell’ultima puntata, in onda venerdì 17 dicembre ore 21.00, il coreografo israeliano Eyal Dadon ci farà sbirciare il work in progress della nuova creazione per la compagnia, che debutterà in aprile 2022.



PROVE IN CORSO è sostenuto da Ministero della Cultura / Progetti Speciali 2021.



Ecco le istruzioni complete per vedere lo spettacolo:

Biglietti

1. Il biglietto è a 3 euro.

2. Se vuoi assistere a tutte e 4 le puntate, puoi acquistare il pacchetto a 10 euro.

3. Acquista il tuo biglietto su https://www.biglietteriafonderia39.it/home.aspx oppure su https://www.ontheatre.tv/Benvenuti (dove trovi anche il pacchetto).

4. Ti invieremo un codice personale, con il quale potrai vedere lo spettacolo sulla piattaforma OnTheatre.



Piattaforma OnTheatre

1. Iscriviti gratuitamente a OnTheatre qui: www.ontheatre.tv/Registrati e conferma la registrazione cliccando sul link che riceverai via mail.

2. Ora puoi accedere a OnTheatre tramite il tuo indirizzo mail e la password che hai scelto.

3. Scegli lo spettacolo “PROVE IN CORSO” e inserisci il codice personale, che ti abbiamo inviato via email, alla voce “Hai un codice? Clicca qui” oppure nella sezione.



CODICE del menu a sinistra.

ATTENZIONE: Per la puntata PROVE IN CORSO / Don Juan il biglietto è acquistabile fino alle ore 21.00 del 26 novembre 2021 e il codice è valido fino alle ore 23.59 di domenica 28 novembre 2021.



Per la puntata PROVE IN CORSO / Storie il biglietto è acquistabile fino alle ore 21.00 del 3 dicembre 2021 e il codice è valido fino alle ore 23.59 di domenica 5 dicembre 2021.



Per la puntata PROVE IN CORSO / MicroDanze il biglietto è acquistabile fino alle ore 21.00 del 10 dicembre 2021 e il codice è valido fino alle ore 23.59 di domenica 13 dicembre 2021.



Per la puntata PROVE IN CORSO / Work in progress con Eyal Dadon il biglietto è acquistabile fino alle ore 21.00 del 17 dicembre 2021 e il codice è valido fino alle ore 23.59 di domenica 19 dicembre 2021.



Il pacchetto a 10 euro per le 4 puntate è acquistabile fino alle ore 21.00 del 26 novembre 2021.



OnTheatre è visionabile da pc, tablet, smartphone e smart TV su un solo dispositivo alla volta. Per assistenza scrivi a support@ontheatre.tv