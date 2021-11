Mangla racconta le scorie delle storie in Non Mi Va Più: il video

"Non mi va più" è il mio nuovo brano, una canzone scritta di getto una domenica mattina, che parla di tutte quelle cose che ti porti dietro quando finisce una storia , quelle cose che ti ritrovi sempre nella tasca della giacca quando esci e ti muovono ancora qualcosa dentro il petto. "Non mi va più" è una di quelle frasi che diciamo

sempre quando finisce una storia, quando addirittura non ricordi più la sua voce.



Il brano è un alternarsi di momenti sonori dove, l’energia del beat si intreccia alle ritmiche elettroniche e ai synt, in un mix di influenze indie e pop. Mangla è un "pezzetto" del mio cognome, abbreviativo che usano anche i miei amici, compagni e professori. Di giorno sono studente di giurisprudenza, di notte scrivo canzoni

accompagnato sempre da Ettore, il mio bulldog francese. Il video è stato realizzato con il regista e videomaker Alessandro Passamonti: volevo per questo brano un video diretto, senza altri protagonisti, dove ci sono solo io. Voglio infine ringraziare la città di Tarquinia per avermi prestato degli scorci incredibili, luoghi vissuti e autentici, un pò come le parole che ho scelto nel mio pezzo.