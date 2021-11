Pacomonkey, si...Scivola sulle onde dell'esistenza. il video

Ciao a tutti mi presento sono Pacomonkey ! Una piccola scimmietta di peluche che ama solcare i mari ascoltando musica elettronica. Come un dj-set sulla prua di una nave scrutando l’orizzonte o rinchiusi in una stiva buia ascoltando in cuffia musica a palla nell’attesa che la tempesta passi. Il progetto Pacomonkey nasce nel 2019 come Producer di musica elettronica dietro al quale si cela il dj produttore Alessandro Bartoli aka dj Bart che ha militato nella band “i RIO” per circa 10 anni come dj-

tastierista con tante esperienze di live su palchi importanti e di produzioni di dischi in studio. Nell’ultimo anno ha unito queste sue competenze alla attrazione per il mondo della scrittura e della poesia in particolare appassionandosi anche a molti poeti italiani contemporanei che gli sono stati di ispirazione avendo attraversato un periodo di esperienze personali che lo hanno segnato.



Pacomonkey ha l’ambizione di diventare un aggregatore di artisti che hanno la comune passione per la poesia e per la musica elettronica a 360° gradi senza alcun limite di linguaggio e con l’unico scopo finale di poter condividere con più persone possibili le proprie emozioni, i propri modi di affrontare la vita, mettendo a nudo le proprie fragilità ma anche ciò che fa star bene. Questo singolo “Scivola” è il secondo estratto dal suo primo EP “il Ritorno dell’Onda" scritto in lingua italiana uscito a giugno 2021 nel quale viene coinvolto alla voce Fabio Mora (cantante della band i RIO) con il quale ha lavorato per anni.



Onde che ritornano

inesorabili.

Bilanciare il peso

di equilibri fragili.

Abbracciarsi forte

tra persone.

Come Capitano

ad un timone.

Non era una favola

lo abbiamo capito…

Scivola



La vita è un costante susseguirsi di ondate , buone o cattive che siano l’importante è saperle affrontare nel migliore dei modi possibili... L’arte più difficile da imparare è quella di saper farsi scivolare addosso le situazioni più estreme. Solo la semplicità dei gesti come un respiro profondo o un abbraccio a volte è la vera soluzione. Il surf è

forse uno degli sport che meglio insegna ad affrontare le ondate della vita, e non solo per il gesto atletico ma anche e soprattutto per la filosofia e per il senso di comunione e condivisione che comunica a chi lo pratica. Perciò ho coinvolto l’amico videomaker Luca Merli e tutto il collettivo ONDENOSTRE che da anni si occupa di promuovere questo sport e questa filosofia di vita con i loro splendidi reportage sulla vita di molti surfisti italiani di cui il video non è altro che un omaggio. Luca Merli inoltre organizza tutti gli anni un festival che premia i miglior cortometraggi sul mondo del Surf e dello Skate chiamato SSFF festival. Grazie a tutti quelli che guarderanno il video di “Scivola” o che magari vorranno prendersi un po’ di tempo per ascoltare “Il Ritorno dell’Onda” che potrete trovare su tutti gli store digitali (Spotify,

iTunes, Deezer ecc ecc..). Buona vita a tutti! ma soprattutto BUONA ONDA!