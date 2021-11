Roberto Angelini, esce il 26 novembre "Il cancello nel bosco"

Il musicista romano pubblica il primo disco di inediti dopo 9 anni. "La musica ha deciso che per me la vita del musicista e del performer era meglio di quella del cantautore. Questo disco è il frutto di 10 anni di collaborazioni e appunti" Condividi

S’intitola Il cancello nel bosco il nuovo album di Roberto Angelini in uscita il prossimo 26 novembre per la sua etichetta FioriRari. L’autore, produttore e chitarrista torna a 9 anni di distanza dall’ultimo lavoro di inediti e lo fa con un album speciale, in cui alterna momenti di cantautorato a episodi strumentali in cui emerge appieno la capacità compositiva e performativa di quello che è da anni tra i musicisti più apprezzati del nostro panorama musicale. Un ritorno molto atteso che ha visto muovere i primi passi nei mesi scorsi, con la pubblicazione del brano Incognita e del singolo Condor, capitoli che hanno da subito suscitato grande interesse di critica e pubblico.

"Il frutto di 10 anni di incontri e collaborazioni" "Questo disco è il frutto di dieci anni d’incontri e collaborazioni, di appunti nei camerini e nelle camere d’albergo durante i più svariati tour", spiega il musicista. "Ho sempre cercato di assecondare la musica ed è stata lei che ha deciso per me la vita del musicista performer preferendola a quella del cantautore. Le canzoni non mi escono più con la facilità di un tempo e non sento più quella necessità o urgenza che ho sempre ritenuto necessarie per giustificare la fatica di comporre un disco e la follia di pretendere che qualcuno lo ascoltasse", ha aggiunto. Però, prosegue Angelini, "a un certo punto mi sono reso conto di aver messo da parte negli hard disk di studi di registrazione, appartamenti, case di campagna, luoghi sparsi, Roma, Milano, Londra, Napoli una serie di cose che meritavano (a mio avviso) di comporre un disco". “Il Cancello nel Bosco” racchiude tutte le mie anime e molte delle collaborazioni di questi anni.Dodici brani e grandi collaborazioni Ne Il cancello nel bosco, l’artista raccoglie, tra gli altri, alcuni brani scritti e prodotti insieme a Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk, inserendo anche la propria interpretazione della canzone L’Isola scritta da lui per Emma Marrone e da quest’ultima portata al successo nel 2018. Dodici brani in cui figura la presenza di musicisti d’eccezione, da Rodrigo D’Erasmo a Fabio Rondanini, da Darrin Mooney dei Primal Scream (presente nel brano L’Era Glaciale) a Gabriele Lazzarotti, passando per i già citati Canu e Baroni, Ramon Josè Caraballos, Daniele “Coffee” Rossi, fino alle musiciste Kyungmi Lee e Valentina del Re.