Francesco Marzio fa ruggire il suoi Leoni: il video

“Leoni è un atto di forza. Quando il proprio passato può ferire le persone a cui teniamo, a volte bisogna trovare il coraggio di farsi da parte rinunciando anche all’amore per proteggere chi amiamo davvero. Un atto di coraggio che solo un Leone può affrontare. Leoni è un racconto di vita in cui un filo sottile distingue la malavita dalla bella vita. E’ anche una storia di etichette che gravitano sopra alle persone, che devono lottare doppiamente per ottenere la stima del Paese in cui vivono, tanto da sembrare di remare controvento. Al Sud le etichette vengono chiamate “razze”. Leoni racconta di quanto sia complicato modificare “una razza” per l’opinione comune.



Leoni è anche pertanto un’esortazione a valutare cosa si celi dietro al “crescere alle corti dei Principi” con le “spiagge dorate coi bossoli”. Vuole essere sia un racconto che un consiglio per la gente, per il Paese e per i ragazzi che ogni giorno si trovano al bivio tra due scelte. Contrariamente ai testi e video che soprattuto oggi osannano gli atteggiamenti border line o violenti, Leoni vuole sottolineare le “controindicazioni” che quegli esempi possono portare nella vita reale.”