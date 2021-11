Maurizio Carucci e quella provocazione nascosta nel suo Sto Bene

Sto Bene è un titolo che suona come un mantra: esce oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 26 novembre il nuovo singolo di Maurizio Carucci, prodotto dai Mamakass, fuori per Polydor Universal Music. Seconda tappa del percorso solista del cantautore, Sto Bene è un bilancio personalissimo e figlio di tempi incerti, un’esortazione a far tesoro della propria volubile felicità per goderne il più possibile, perché chissà se un giorno finirà, chissà.



“Tutto nasce dalla paura di stare bene, quasi a dire, se sto bene poi arriverà il momento in cui starò male e il colpo sarà ancora più forte. – racconta Carucci – Non è mai stato semplice per me stare bene e goderne. Suona quasi come una provocazione, soprattutto in questo momento storico, e in qualche misura lo è. Per sopravvivere però serve anche questo, stare bene. Dobbiamo trovare il modo di farlo e magari, ovunque ci troviamo, che sia un condominio, una spiaggia, un parco cittadino o un paese di montagna, urlarlo a squarciagola".



Per coinvolgerci al meglio nel suo nuovo immaginario urbano, Carucci pubblica il videoclip di Sto Bene: un alternarsi di riprese al Wurlitzer, piano elettrico, e scene di vita quotidiana in un’atmosfera di completa allegria, tra scorci di città in cui l'artista balla sulle note della sua canzone. A poco più di un mese da Fauno, primo tassello del nuovo progetto discografico, a due anni dall’ultimo album in studio come leader degli Ex-Otago, il nuovo singolo Sto Bene arriva diretto e universale ad accompagnarci nella nuova dimensione di Maurizio Carucci, che gioca con le note in un crescendo emozionale per svelare aspetti inediti di sé e della propria storia. Il racconto sincero di chi riesce a farsi cullare dalla serenità con ancora addosso il brivido di poterla perdere.



Maurizio Carucci porterà live Sto Bene e tutti i brani del suo nuovo percorso solista ne Il mio primo tour, in programma nella primavera del 2022, curato da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate, biglietti disponibili dalle ore 16:00 di oggi al link https://www.magellanoconcerti.it/tour/46/maurizio-carucci-il-mio-primo-tour, per tornare a vivere dal vivo le emozioni della musica di CARUCCI e lasciarsi travolgere dal suo abbraccio:



20 Aprile 2022 – Milano, Magazzini Generali

21 Aprile 2022 – Bologna, Locomotiv Club

23 Aprile 2022 – Roma, Largo Venue

24 Aprile 2022 – Torino, Hiroshima Mon Amour