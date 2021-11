Grazia Di Michele racconta il cuore di un Miraggio: il video

La mia voce ha incontrato quella di Ziad Trabelsi in Tunisia, ha attraversato il Mediterraneo, e da una sponda all’altra ci siamo raccontati la storia di tante anime che affidano il proprio destino al mare per approdare in una “ Terra Promessa” . Così è nata “ Miraggio” scritta insieme a Ziad e al musicista Ermanno Dodaro. Un’eco ci riportava parole, racconti, emozioni, paure, delusioni, disincanti e speranze di chi è nato dalla parte sbagliata del Mediterraneo. La mia voce e quella di Ziad, che ha cantato in arabo, risuonano nel brano come l’eco di un’umanità separata che reclama il diritto di sognare, oltre il mare, un approdo felice per un’esistenza più giusta. Abbiamo immaginato una musica che procede come una carovana nel deserto, e che conduce un carico di emozioni tra il naufragio e la salvezza.



E’ proprio la musica, spesso, a creare quella integrazione giusta e necessaria, ad abbattere confini, l’ incomunicabilità, l’incomprensione di linguaggi verbali ed emotivi distanti, affinchè non sia solo un miraggio, il luogo dove sentirsi umani e vicini .

Il videoclip animato realizzato per il mio Miraggio è curato da Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci dello Iaca Studio.