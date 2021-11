Shine Pink Floyd Moon, l'opera rock di Micha van Hoecke arriva a Roma

La luna torna a splendere dopo le chiusure che hanno fermato le rappresentazioni di Shine Pink Floyd Moon, opera rock di Micha van Hoecke, creata nel 2019 sulle canzoni della leggendaria band inglese, eseguite dal vivo dai Pink Floyd Legend, interpretate da Denys Ganio e i ballerini dalla compagnia Daniele Cipriani.



Nell'ambito della stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, lo spettacolo di musica, luci e danze psichedeliche, dedicata ora alla memoria del suo creatore, recentemente scomparso, va in scena al Teatro Olimpico il 13 e 14 novembre, entrambi i giorni alle ore 17 e 21. Le canzoni senza tempo dei Pink Floyd, ponte tra rock prog e musica classica, colonna sonora da sempre, hanno ispirato al coreografo-regista russo-belga Micha van Hoecke. Fu lui stesso a definirla "una musica che ha un'anima e che, nell'immaginario collettivo, è legata alla giovinezza interiore di tutti noi". Punto di partenza nella creazione di Shine Pink Floyd Moon è il celeberrimo brano Shine on you crazy diamond in cui i Pink Floyd rendevano omaggio al compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della 'luna', intesa come malattia mentale. In Shine Pink Floyd Moon, Syd è interpretato da Denys Ganio, già étoile del Balletto di Marsiglia e interprete dal famoso Pink Floyd Ballet di Roland Petit, che debuttò nel 1973, in piena epoca pop, con la band inglese che suonava dal vivo. Un filo sottile lega dunque il passato al presente. Non a caso, Syd/Ganio ha un alter ego giovane e guizzante, il ballerino Mattia Tortora, affiancato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani, mentre l'ipnotico sound psichedelico e le liriche dei Pink Floyd sono oggi interpretate (sempre dal vivo) dall'odierna e acclamata band italiana Pink Floyd Legend (direttore musicale Fabio Castaldi).

POLTRONISSIMA S € 30,00invece di € 43,00

POLTRONISSIMA € 25,00invece di € 36,00

PRIMA BALCONATA €19,50invece di € 28,00

POLTRONA €19,50invece di € 28,00

GALLERIA € 16,50invece di € 24,00