Sky Arte c'è Music4Climate, concerto contro il cambiamento climatico

Un concerto a zero emissioni per combattere il cambiamento climatico. Dal palco dell’Ippodromo di Milano cantanti e artisti hanno fatto sentire la loro voce per vincere la sfida in favore dell’ambiente. Tra loro Nina Zilli, Daniele Silvestri, Michele Bravi, AY Young e tanti altri oltre ai musicisti di Rockin’1000, la più grande rock band al mondo, con un musicista d’eccezione: l’astronauta dell’Esa (e bassista) Luca Parmitano.

Music4Climate sarà in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400) venerdì 12 novembre alle 22.55, disponibile anche on demand e in streaming su NOW, proprio nel giorno di chiusura di Cop26 di cui il gruppo Sky è Principal e Media Partner.

Gli artisti si sono esibiti all'unisono con un repertorio di brani iconici della Storia del Rock, da Paradise City dei Guns N’ Roses a People Have the Power di Patti Smith. Il concerto è stato promosso da Connect4Climate – World Bank Group, da anni leader nella comunicazione per la lotta al cambiamento climatico. Le emissioni dell’evento, presentato da Alessio Viola, giornalista e conduttore Sky, sono state compensate da progetti internazionali e dalla piantumazione di alberi nella città di Milano, per lasciare una concreta traccia sostenibile sul territorio.