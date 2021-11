Tiziano Ferro, le sue parole

“Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te” ha scritto Tiziano Ferro su Instagram, a corredo di uno scatto con il premio in mano e da alcune immagini insieme al marito Victor. “Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono nessuno - l’ho dichiarato diverse volte - ma conosco l’amore. E quello è tutto. Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario 'Ferro'”. Tiziano Ferro è stato premiato in occasione di “The Italian TV Festival”, la manifestazione dedicata alle serie italiane, in particolar modo alle produzioni destinate alla televisione e al web. Al party di Los Angeles erano presenti, oltre a Tiziano e Victor, anche Elisabetta Canalis e Joe Bastianich. Intanto il cantautore di Latina ha deciso di sostenere altri artisti che, come lui, stanno ottenendo grande successo internazionale. Tiziano ha acquistato infatti i biglietti per il concerto del 1 novembre dei Måneskin a Los Angeles. Un modo per “supportare i nostri orgogli nazionali”. “Vai ragazzi spaccate”, ha aggiunto l’artista.