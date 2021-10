Due ristampe per celebrare l'evento #RR20

“Rosso Relativo” compie venti anni e con lui i singoli di successo che hanno fatto balzare il nome di Tiziano Ferro in testa alle classifiche di ascolto dei primi anni del Duemila. La festa per l'album che contiene brani famosi come “Xdono” e “Rosso Relativo”, il singolo che ha dato il titolo all'album, comincerà il 29 ottobre con la pubblicazione di una ristampa speciale in vinile, disponibile dal 5 novembre in versione cd. “Rosso Relativo” è stato rimasterizzato per questa occasione, un appuntamento imperdibile per i fan di Tiziano Ferro che ha raccontato con commozione questo viaggio all'indietro nel tempo che ha segnato il grande salto della sua carriera di interprete. “Vent’anni sono un’intera generazione”, ha spiegato Tiziano Ferro nella lunga didascalia al post che contiene la cover del nuovo cofanetto. “Esamino esanime il racconto di questi ultimi venti anni, travolto dalla gratitudine. Questo album arrivò senza preavviso - con le canzoni che avevo scritto in tarda adolescenza senza sapere che poi sarebbero finite nel mio primo disco. Lo ascolto adesso e provo tenerezza”. Tiziano Ferro ricorda i primi passi nell'industria discografica che conta nella quale fu catapultato con un successo clamoroso proprio attraverso quest'album pop che racchiude molti brani in cui il cantante raccontava il dolore di un'età difficile come la giovinezza. “Rosso Relativo è un passaporto che non scade, che continua a raccontare dove sono stato e dove vado. Una bussola. Quando ascolto questo album mi sento intatto, commosso e invaso dal privilegio di poter essere qui - vent’anni dopo - a parlare ancora di Paola, di Imbranato e di Xdono”. Prosegue Ferro che, oltre alla data di uscita dell'edizione speciale, annuncia anche una diretta Instagram, in programma per il prossimo 26 ottobre per gridare - testuali parole - auguri a uno degli album più fortunati della sua ventennale carriera.